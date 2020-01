¡'GIGNACdependientes'!, Tigres enfrenta al 'AME' sin su killer

Enero 18, 2020 / Luis Madrigal / MONTERREY

Sin duda, la ´U´ echará de menos al francés, pues desde que llegó en 2015 se ha vuelto un referente al ataque y al momento, si no juega o no está inspirado, no hay quien pueda suplirlo