¡Por primera vez desde que llegó a Tigres! Gignac ofreció conferencia de prensa

André Pierre Gignac sorprendió a propios y extraños, al acudir a conferencia de prensa de los Tigres, por primera vez desde que llegó para la institución felina.

En las respuestas tras los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación, Gignac habló de todo, incluyendo las supuestas diferencias que ha tenido con el estratega Miguel Herrera y el preparador físico Giber Becerra.

"Yo no se porqué inventaron cosas, yo no tengo egos, yo me pongo a las órdenes del entrenador, siempre he sido así, a veces tengo un carácter un poco fuerte pero nunca tuve problema con Miguel, eso es claro, no se quien inventó esto pero es pura mentira", dijo sobre su relación con el ´Piojo´.

Son respecto a Giber comentó, "Yo no soy un mentiroso, me gusta como trabaja (Giber), con mi preparador físico ha sido el mismo trabajo, mi lesión fue pegándole mal a una pelota, no fue muscular, nada de eso, él es de alto nivel así como los que tenía en Marsella, me gusta mucho su trabajo, después de la pretemporada es en donde en mejor forma física estuve desde hace mucho".

También habló de la ´Gignacdependencia´, "Nunca creí en una dependencia de un solo jugador, eso no es verdad, yo no soy Superman, no me voy a quitar tres jugadores para meter goles".

Sobre el momento que vive Nicolás ´Diente´ López, el galo dijo, "Su zurda es increíble, estoy muy feliz por él, por el momento de Nico le deseo que termine goleador del torneo, y yo hace poco le dije que le iba a dejar los penales para que termine campeón goleador".

Por último, habló sobre el futuro inmediato de Tigres, "Veo un futuro brillante, vamos por todo porque este equipo puede meter muchos goles, somos muy intensos y vamos a demostrarlo hasta el fin del campeonato".

