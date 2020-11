Nominan a André-Pierre Gignac a Mejor Gol del 2020

André-Pierre Gignac nominado al Premio Puskas de la FIFA por su anotación ante Pumas en el Clausura 2020; esa noche marcó un triplete.

El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara figuran en la lista de once candidatos publicados este jueves por la FIFA para optar al los premios The Best (los mejores) de 2020.

También figuran entre los nominados a mejor jugador el belga Kevin De Bruyne, el polaco Robert Lewandowski, el senegalés Sadio Mané, el francés Kylian Mbappé, el egipcio Mohamed Salah y el neerlandés Virgil van Dijk.

Por lo que al mejor portero se refiere, tampoco ha habido sorpresas y están todos los grandes con Alisson Becker, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak y Marc-André ter Stegen.

Como candidatos a mejor entrenador han sido seleccionados Marcelo Bielsa, Hans-Dieter Flick, Jürgen Klopp, Julen Lopetegui y Zinedine Zidane.

También se han seleccionado once goles como candidatos al Premio Puskas, entre ellos un tanto que marcó el uruguayo Luis Suárez con el FC Barcelona al Mallorca y sendos tantos de la costarricense Sherley Cruz, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el ecuatoriano Leonel Quiñónez.

El ganador del Premio FIFA Puskás será seleccionado por un jurado internacional compuesto por un panel leyendas de FIFA Legends y por los aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

La votación pública estará activa hasta el 9 de diciembre de 2020 (23:59 CET) y la FIFA anunciará los tres finalistas en cada una de las categorías el 11 de diciembre de 2020.

Nominados a mejor jugador:

Thiago Alcântara (España/Bayern Múnich/Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Múnich)

Sadio Mané (Senegal/Liverpool)

Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (España/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto Liverpool)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Nominados a mejor portero:

Alisson Becker (Brasil/Liverpool)

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

Keylor Navas (Costa Rica/Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Alemania/Bayern Múnich)

Jan Oblak (Eslovenia/Atlético de Madrid)

Marc-André ter Stegen (Alemania/Barcelona)

Nominados a mejor entrenador:

Marcelo Bielsa (Argentina/Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Alemania/Bayern Múnich)

Jürgen Klopp (Alemania/Liverpool)

Julen Lopetegui (España/Sevilla)

Zinedine Zidane (Francia/Real Madrid).

Nominados/as a mejor gol:

Shirley Cruz (CRC), en el Costa Rica-Panamá (Clasificación Olímpica Femenina de Concacaf) marcado el 28 de enero de 2020.

Giorgian De Arrascaeta (URU), Ceará SC-CR Flamengo (Brasileirão - Brasil, 25 de agosto de 2019).

Jordan Flores (ENG), Shamrock Rovers FC-Dundalk FC (Liga de Irlanda, 28 de febrero de 2020).

André-Pierre Gignac (FRA), UANL Tigres-Pumas UNAM (Liga MX - México, 1 de marzo de 2020).

Sophie Ingle (WAL), Arsenal WFC-Chelsea FC Women (Superliga femenino Inglaterra, 19 de enero de 2020).

Zlatko Junuzović (AUT), SK Rapid Wien-FC Red Bull Salzburg (Bundesliga - Austria, 24 de junio de 2020).

Hlompho Kekana (RSA), Mamelodi Sundowns FC-Cape Town City FC (Premier Soccer League de Sudáfrica, 20 de agosto de 2019).

Son Heung-min (KOR), Tottenham Hotspur FC-Burnley FC (Premier League - Inglaterra, 7 de diciembre de 2019).

Leonel Quiñónez (ECU), Universidad Católica-CSD Macará (Serie A - Ecuador, 19 de agosto de 2019).

Luis Suárez (URU), FC Barcelona-RCD Mallorca (LaLiga - España, 7 de diciembre de 2019).

Caroline Weir (SCO), Manchester City WFC-Manchester United WFC (Superliga femenina Inglaterra, 7 de septiembre de 2019).