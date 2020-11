André-Pierre Gignac estalla contra arbitraje por gol anulado ante Atlas

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA.- Con notable enojo y frustración, el delantero francés de los Tigres, André-Pierre Gignac explotó duro contra el cuerpo arbitral luego de que le anularan un gol ante Atlas que hubiese representado la victoria felina, el pase directo a los cuartos de final, así como el liderato de goleo.

"No es justificación por el mal juego que dimos, Por qué no revisaron el VAR? No tengo la costumbre de quejarme pero hay un límite", tuiteó Gignac en su cuenta de Twitter.