Giannis se lleva el duelo: Zion y los Pelicans caen frente a los Bucks

El mano a mano de la noche entre Giannis Antetokounmpo y Zion Williamson fue para el dos veces MVP: los Milwaukee Bucks vencieron 129-125 a los New Orleans Pelicans.

Tanto Antentokounmpo como Williamson se tutearon en el duelo individual y lograron destacar durante la noche.

Met Zion at the summit!! pic.twitter.com/BvNMJ7cqkV

El griego aportó 38 puntos y diez asistencias, mientras que el "1" de los Pelicans sumó 34 puntos a su causa y asistió en seis ocasiones.

En el juego, también destacó el base de los Bucks, Donde DiVincenzo, quien a pesar de "sólo" haber conseguido 24 puntos y nueve asistencias, su nivel de juego y la forma en la que traslada el balón sigue maravillando.

Donte takes the charge to seal the win!! pic.twitter.com/SIa0VjmRx7