¡Ya firmó! Giannis Antetokounmpo aceptó un nuevo contrato con los Bucks

Parece que finalmente los Milwaukee Bucks respirarán tranquilos, pues de acuerdo al periodista Shams Charania, Giannis Antetokounmpo firmará una millonaria extensión contractual que lo una a la franquicia por cinco años más.

El MVP de las pasadas dos temporadas recibiría una cantidad cercana a los $228.2 millones de dólares, representando la extensión de contrato más grande en la historia de la NBA.

Contando la temporada que está por iniciar, el griego estaría garantizando $256 millones para los próximos seis años.

Con esto se pone punto final a una de las telenovelas que se generaron desde el inicio de la Agencia Libre, pues se especuló con la salida de Giannis con rumbo a Miami o Golden State; ahora queda por definir si esta decisión estaría relacionada con una posible llegada de James Harden a Milwaukee, pues recientemente se especuló que los directivos buscarían convencer al griego de firmar la extensión a través de hacerse de los servicios de "la barba".

This is my home, this is my city.. I´m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let´s make these years count. The show goes on, let´s get it. ?????? pic.twitter.com/895tCBE9RK