Gianna 'Gigi' Maria amaba practicar baloncesto con su padre Kobe Bryant

Imágenes desgarradoras donde capturaron a la joven Gianna 'Gigi' Bryant mostrando las habilidades de baloncesto que aprendió de su padre y la leyenda del baloncesto, Kobe Bryant, semanas atrás antes de que los dos murieran en un accidente de helicóptero en California este domingo.

Una imagen compartida en Instagram en diciembre, se puede ver a Gianna de 13 años anotando canastas con tacones y un vestido mientras sus compañeros de equipo practican a su alrededor en una cancha.

Ella es capaz de driblar sin problemas el balón detrás de su espalda y a través de sus piernas sin perder un solo paso.

Gianna Maria, de tan sólo 13 años de edad, solía ser una gran aficionada del deporte, especialmente del baloncesto, de hecho, los medios de comunicación la catalogaban como la gran heredera de Kobe debido a su gran habilidad con el balón.

Así se expresaba Kobe Bryant de su pequeña:

Se dice que Kobe raramente miraba los partidos de la NBA, pero empezó a hacerlo más seguido, de hecho, comenzó a asistir a partidos nuevamente debido a la gran pasión de su hija. Cabe mencionar que una de las últimas publicaciones compartidas por Gigi, como solía llamarla Bryant, fue una en donde éstos estaban en el Staples Center, presenciando un juego de Los Angeles Lakers.

TMZ informó que Gianna y la exestrella del baloncesto de Los Angeles Lakers viajaban con otras tres personas en un helicóptero privado cuando se estrelló inesperadamente, matando a todos a bordo.

Los funcionarios del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles respondieron a los informes del accidente cerca de Las Virgenes Rd y Willow Glen St en Calabasas alrededor de las 10 a.m., después de que se produjo un incendio.

La causa del choque está bajo investigación. Los testigos informaron haber escuchado el motor del helicóptero chisporrotear antes de que cayera cerca de la casa de Kourtney Kardashian.

Las fuentes le dijeron a TMZ que el helicóptero se dirigía a la Academia Mamba de Bryant en Thousand Oaks para practicar baloncesto.



A Kobe y Gianna les sobreviven su esposa Vanessa y sus otras tres hijas: Natalia, Bianca y Capri, que nació el verano pasado.

La noticia de la muerte de la leyenda de la NBA causó conmoción en el mundo del deporte y más allá cuando docenas de celebridades rindieron homenaje en las redes sociales.

Bryant fue ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos.

El nativo de Filadelfia pasó toda su carrera de 20 años con los Lakers, ganando cinco campeonatos de la NBA y 18 títulos de estrellas antes de retirarse en 2016.

Fue el primero en la historia de la NBA en jugar al menos 20 temporadas y fue el primer y único jugador en la historia de los Lakers en tener sus dos números de camiseta, 8 y 24, retirados.

Se sabe que Bryant usaba un helicóptero Sikorsky S-76 para viajar durante años, a menudo volando desde Newport Beach al Staples Center para los juegos de los Lakers.

La muerte de Bryant se produjo un día después de que el alero de los Lakers, LeBron James lo pasara por el tercer lugar en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA.

La estrella felicitó a James en Twitter durante la derrota 108-91 de los Lakers ante los Philadelphia 76ers el sábado por la noche.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ???? #33644