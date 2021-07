Gabriel Castaño listo y con invitación a Tokio

Monterrey, Nuevo León.-El nadador regiomontano, Gabriel Castaño García, hizo historia al ganar su ‘ticket’ a Tokio en la disciplina de 50 metros libres... y nos confiesa como se sentía antes de dar la marca.

“Tengo más confianza entrando ya a los Juegos Olímpicos que hasta hace una semana, antes de dar la marca me sentía muy nervioso, me decía: ‘¿Y si no doy la marca que sigue?, ¿si no me sale bien la carrera?’, muchas cosas estaban pasando por mi mente, pero ahorita ya estoy más relajado y puedo celebrar un poco”.

El boleto lo logró de forma dramática, en su última chance.

“Fue mi último día posible para calificar, la última prueba posible, después de esa sesión ya no podía haberlo nadado, era mi última oportunidad, sí andaba muy nervioso, pero el día antes me había ido muy bien en la Final y estaba a cinco centésimas de la marca”, reveló.

Y después de dar la marca, vino la celebración.

“Pero ya que me metí no recuerdo nada de lo que me pasó, lo único que me acuerdo es que al acabar... ¡a celebrar!, porque vi ese número, le di un abrazo a todo mi equipo, a mi papá que estuvo ahí, mi entrenador de hecho se había ido esa mañana, se había regresado a la universidad, desafortunadamente no estaba ahí, pero fue al primero que le envié texto y estaba en el avión, y me mandó fotos de que estaba temblando y llorando”, platicó.

Castaño García, que radica en la Unión Americana desde hace varios años, asegura que siente el apoyo de sus paisanos a la distancia.

“Soy de Monterrey y tengo mucha familia y amigos allá que me mandan mensajes, me apoyan mucho y claro que se siente hasta acá aunque esté lejos, por Nueva York, lo siento todo y está increíble el apoyo que he recibido”, expresó.

Y por cierto, nos revela qué extraña de Monterrey.

“Los tacos y mi familia, definitivamente, también un juego de los Tigres, pero los tacos, acá esa comida no se consigue, claro que puedo hacer una carne asada, pero no es lo mismo”.

Por último, el nadador que buscará la gloria olímpica, abre su corazón y nos dice en quien pensará a la hora de la competencia.