Futbolista mexicana dará 'catedra' en Harvard

La jugadora de las Chivas femenil, Janelly Farías será la primera futbolista mexicana que dará una plática en la prestigiada Universidad de Harvard.

La plática, que será a través de vídeo llamada, será totalmente gratuita y tiene como objetivo que la futbolista de Chivas y México, hable sobre sus experiencias, luego de que se declarará abiertamente gay tanto en el tema personal, como en su carrera profesional.

Esto es un gran logró y orgullo para los mexicanos y el fútbol femenil que tan poco se ha dado el reconocimiento por ser un liga profesional.

It´s not just my story: it´s the story of many others, who maybe haven´t quite found the courage to speak up. I am not just my voice, I am their voice.



