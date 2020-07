El león ‘afila’ sus garras; Contrata a seis jugadores

NICARAGUA.- Si no has escuchado hablar del Deportivo Masaya aún, no te preocupes... ¡pronto lo harás!; los leones se preparan para encarar la temporada 2020-2021, donde de una vez por todas buscarán retomar lo suyo por derecho: la Primera División.

Y por ello el equipo de Masaya está haciendo una exhaustiva labor en el tema de contrataciones; la inteligencia deportiva del club entendió que para lograr su objetivo era necesario buscar más allá de las fronteras y, después de una ardua labor, ha concretado seis fichajes de alto calibre, que seguro sonarán fuerte en la Segunda División de Nicaragua.

Y es que el león adquiere un ‘aroma a café’ con la llegada de cuatro flamantes colombianos en posiciones clave, que seguro llevarán al Deportivo a su objetivo.

Yeiser ‘Tyson’ Moreno defensa central, con un pasado en Colombia, Venezuela, y con su apodo, te puedes dar cuenta cuál es su fortaleza... y es que el cafetalero viene a no dejar pasar ni el aire.

Bryan ‘Búfalo’ Quesada, centro delantero, se suma al plantel; sus compatriotas: Bryan ‘Kalusha’ Machado y Andrés ‘Cuervo’ Arias, llegan para apuntalar la media cancha y extremos.

De la Primera División llega Axel ‘Chatita’ Velázquez, el hijo pródigo de Masaya... y es que ‘El Cabrito’ Nicaragüense tiene lo necesario para desquiciar a las defensas rivales: velocidad, desborde y toque privilegiado, que lo ponen en la mira de la selección y se convierte en el quinto refuerzo para los de Masaya.

“Vengo a dejar el alma en la cancha por estos colores y conseguir el objetivo, que es subir a la primera”, fueron sus palabras a su llegada al club.

Pero bajo la manga, el ‘Depor’ -como le dice su barra ‘La Plaga’- tenía una bomba de esas que sacuden cualquier mercado, y es que si hay una posición vital en cualquier equipo que se debe reforzar, siempre con lo mejor, esa es la portería... y es por eso que la dirigencia nicaragüense movió cielo mar y tierra para lograr la ‘bomba’ del mercado.

Justo Lorente, el portero seleccionado de Nicaragua, se integra a las filas de Deportivo Masaya, ya jugando con el equipo sus primeros partidos; Lorente es un ídolo en Nicaragua y ha jugado para grandes clubes de su país y el extranjero.

Los ojos de América han estado sobre el arquero trotamundos con experiencia en diversos clubes del orbe, copas centroamericanas y Copas de Oro, en donde incluso ha detenido penales a selecciones como Estados Unidos.

Es así que el león -desde su cueva- afila las garras, y vaya que sus rivales deben cuidarse porque esta vez el Deportivo va en serio!!!!