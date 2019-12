Funes Mori contento de haber roto con 'maldición' de no hacer gol en las finales

El delantero argentino Rogelio Funes Mori destacó que más allá de lo espectacular que fue su gol ante América, lo importante es que finalmente pudo hacerse presente en la meta contraria en una final con el equipo de Monterrey.

"Sin duda es uno de los más lindos, ya me tocó hacer otro de ´chilena´, por suerte he hecho goles. Había que quitarme un poco esta maldición de no hacer gol en las finales", dijo.

Aceptó que fue una anotación que todo jugador anhela lograr, no solo por la manufactura en el remate de "chilena", sino porque además ayudó en el aspecto colectivo.

"(Gol) soñado, siempre me imagino que marco goles, hoy se me dio, lo importante es que el equipo estuvo bien, jugamos mejor que el rival", apuntó.

Manifestó que fue muy importante haber logrado una ventaja en el primer capítulo de la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, pero que apenas fue el primer paso.

"Debimos sacar diferencia nos quedan 90 minutos más, será difícil, pero hay que hacer un partido inteligente sabemos que vamos contra América que a veces no genera mucho, pero sabe jugar este tipo de partidos", estableció.

Así mismo, reconoció que deberán ofrecer un duelo prácticamente perfecto el domingo en el estadio Azteca, ante un rival que nunca se le puede dar por muerto.

"América es un equipo grande, será difícil, hoy vinieron por el resultado. Nosotros vamos a salir a ganar, son 90 minutos y será complicado", sentenció.