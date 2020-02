Fundidores de Monterrey a resarcir heridas

El calidad de visitante, Fundidores de Monterrey saldrá en busca ´no de quien se las hizo, sino quién se las pague´, cuando esta tarde, a las 15:00 horas, se midan a los Pioneros de Querétaro en el emparrillado Estadio Deportivo ´El Pueblito´ dentro de la Semana 3 de la LFA.



La derrota del fin de semana pasado, en el Clásico del Norte ante Dinos, causó una herida profunda al interior del ´reino de fuego´, pues el desempeño que mostraron prometía mucho y las probabilidades de ganar eran grandes, aunque al final todo quedó en intento.



La ofensiva regiomontana se ha encontrado en situaciones muy favorables y su desempeño casi los ha llevado a conseguir mejores resultados. En la defensiva se ha podido ver ejecuciones de gran peligro y amenazas latentes para cualquier rival. Julio Stephan Vázquez (quarterback) inició la Temporada 2020 mostrándose como una gran oportunidad para Fundidores de producir puntos y cuenta con quienes convertir en realidad esas posibilidades.



Su posición, con un juego ganado y uno perdido, podría no comprometerles.

Sin embargo, cuentan con más puntos en contra que a favor (37-35) y este juego es probable que les favoreciera, en caso de superar hoy a los queretanos.



Los Pioneros no han conseguido ganar alguno de sus encuentros; a pesar de contar con jugadores con experiencia.



En el desempeño que han tenido se ha notado la fortaleza que tiene su defensiva, pues se integraron a dicha franquicia, jugadores que ya han participado en el futbol americano profesional de nuestro país, así como varios extranjeros que llegaron a complementarles.



La conjunción del equipo no se ha dado; sin embargo, no sería sorpresivo que mostraran una faceta diferente en el próximo juego. El beneficio de la duda siempre ha estado y esta no será la excepción.

(Con información de Prensa de la LFA)