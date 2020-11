Las mejores frases de Maradona

A lo largo de sus 60 años de vida, Maradona, que falleció este miércoles de un paro cardíaco en su casa en Buenos Aires, dejó innumerables frases para la inmortalidad.

Algunas divertidas, otras dignas de análisis y unas tantas soeces, pero siempre dio de qué hablar.

A continuación, algunas de las más recordadas:

1. DROGAS

"Me cortaron las piernas", cuando fue expulsado del Mundial de Estados Unidos 1994 a raíz de su positivo por dopaje.

"Fui, soy y seré drogadicto", para referirse a su adicción a las drogas y al alcohol.

"Con mi enfermedad yo di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?".

"Yo nunca quise ser un ejemplo. Solo les pido que me dejen vivir mi propia vida", sin duda la frase que mejor representa a su personalidad.

"Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", en su partido despedida en 2001 en La Bombonera, la cancha de Boca.

2. SELECCIÓN

"¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano de Dios", cuando narró a los periodistas en 1986 su gol a Inglaterra.

"¿El primer gol a Inglaterra? Fue la mano de Dios. Les ofrezco mil disculpas a los ingleses, de verdad, pero volvería a hacerlo una y mil veces. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan".

"Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía".

"A los que no creyeron en mí, que la chupen, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando", a los periodistas argentinos después de clasificar a la selección de Argentina al Mundial 2010.

"Vos también, Pasman, vos también la tenés adentro", se la dijo al periodista Juan Carlos Pasman quien lo criticó y se desquitó en conferencia de prensa después de clasificar a la Albiceleste al Mundial 2010.

"A Grondona se le escapó la tortuga".

"Grondona me mintió, Bilardo me traicionó", tras dejar de ser el DT de Argentina.

3. TEMAS VARIOS

"Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono", explicó sobre sus orígenes en Fiorito.

"Yo no soy ningún mago: los magos son los que están en Fiorito porque viven con mil pesos al mes", otra sobre su barrio.

"Pelé debutó con un pibe y le pegó a la jermu", una de las tantas que hizo sobre el exjugador brasileño, con quien tuvo odios y amores.

"Si él es Beethoven, yo soy el Ron Wood, Keith Richards y Bono del fútbol, todos juntos; porque yo era la pasión del fútbol", otro dardo a Pelé.

"Cuando entré al Vaticano y vi todo ese oro me convertí en una bola de fuego, y después he escuchado al Papa decir que la iglesia se preocupaba por los niños pobres. Entonces, ¡vendé el techo o haz algo!", después de salir del Vaticano en 1985.

"Por mi madre estaría dispuesto a matar, a dejar el fútbol. Mi madre es el amor más grande de mi vida", en referencia a Dalma Franco, 'la Tota'.

"Jugar sin público es jugar adentro de un cementerio", la dijo recientemente sobre los partidos sin hinchas por la pandemia de la covid-19.

"Yo soy zurdo del todo, de izquierda del todo: de pie, de fe y de cerebro".

"Bush es un asesino, yo prefiero ser amigo de Fidel".

"Yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de Clinton no me deja entrar", cuando supo que le prohibieron entrar a Estados Unidos en 1996.

"Si los novios de mis hijas las hacen llorar dos o tres veces, van a tener un accidente".

"Mis hijas legítimas son Dalma y Gianinna. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación".

4. EL FÚTBOL

"Tengo dos sueños: el primero es jugar un Mundial y el segundo, ganarlo".

"Un Boca-River es distinto a todo. Es como dormir con Julia Roberts".

"Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana".

"Los penaltis los falla solo quien tiene el coraje de tirarlos".

"No se puede ser un fenómeno todo el año. Maradona no siempre juega de Maradona".

"Ver jugar a Messi es mejor que tener sexo".

"Yo tengo línea directa con 'el Barba'".

"Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua", sobre la relación con Guillermo Coppola, quien fuera por muchos años su mánager.

"He hecho todo lo que he podido y no creo que me haya ido mal".

"Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso por la mañana".

"Cuando dicen que soy Dios yo respondo que están equivocados: soy un simple jugador de fútbol. Dios es Dios y yo soy Diego, el Diego de la gente".

"Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra".

"Tampoco muerto encontraría paz. Me utilizan en vida y encontrarán el momento de hacerlo estando muerto", la que resume lo que pensaba sobre algunas personas de su entorno.