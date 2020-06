Franklin Guerra: 'Me interesa bastante México'

Monterrey.- Rayados busca un defensa central y el fin de semana surgió el nombre de Franklin Guerra, zaguero ecuatoriano como una posible opción.

Y, aunque en su entorno descartan que haya algo oficial por el defensor de la Liga de Quito, al ´Mariscal´ –como es apodado- no le desagradaría la idea de emigrar el balompié nacional. De hecho, el jugador reveló en exclusiva que sí tiene ofrecimientos de clubes foráneos.

"A mí sorprendió que hace unos días en redes sociales estallaron con el tema que me vincularon con un equipo allá (Monterrey) y todo ese tema lo ve mi representante. Lo que sí te puedo decir es que sí hay acercamientos con dos o tres equipos, pero no te puedo dar detalles porque hasta que no haya firmado, no pasa nada, pero esperemos es que todo esté más claro esta semana. Hay un interés, pero tengo contrato con Liga por cuatro años", mencionó Guerra vía telefónica a CRACK.