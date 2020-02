Floyd Mayweather desprecia a una fan mexicana que quería una foto

La mujer compartió un video donde se observa que se acerca al ex pugilista para pedirle una foto y éste reacciona con molestia

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather protagonizó una nueva polémica al revelarse un video donde aparece negando una foto a una joven.

El altercado fue en el estacionamiento del MGM Grand de Las Vegas. El incidente comenzó cuando una mujer y un hombre se acercaron al ex pugilista para tomarse una foto.

Money hizo un gesto de desagrado ante la petición y, con un ademán con la mano pidió que no se acercaran a él. No pasó ni un segundo cuando un guardia de seguridad del ex púgil le tiró el celular a la persona que iba filmando con un tajante golpe.

La joven decidió compartir la grabación en sus redes sociales, junto a una descripción en inglés y español: "No todo lo que pasa en Las Vegas debería quedarse ahí, no es como si fuéramos fans, sólo intentábamos tomarnos una foto y esta fue su reacción. Jamás pensé que podría ser tan imbécil. Pal q quiera tomarse fotos con este vato piensenla 2 veces no es como si soy su fan pero tampoco pense q fuera tan culero #lasvegas #culero #box", escribió.

El video, que ya cuenta con casi 12.000 reproducciones en la red social, tiene varios comentarios de personas que compartieron su molestia y empatía con la afectada.