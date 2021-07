'Raúl y Casillas son las dos grandes estafas del Real Madrid': Florentino Pérez

Una serie de audios presentados por el diario español El Confidencial, exhiben la forma en la que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se expresa de dos de las más grandes leyendas del club merengue.

Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas".