¡Fichajes bomba en el último día de transferencias de la NBA!

¡Se cerró la ventana de pases en la NBA! Y en el último día, mejor conocido como el Trade Deadline, algunos equipos sorprendieron con los traspasos que realizaron en los minutos finales: algunos ya se veían venir, pero otros fueron verdaderamente unas bombas.

El traspaso que más causó sensación sin duda fue el de Victor Oladipo al Miami Heat; el ex de los Indiana Pacers había sido cambiado a los Houston Rockets apenas unas semanas atrás, cuando se realizó la triangulación del fichaje de James Harden por los Brooklyn Nets.

Sin embargo, Oladipo tardó en reportarse con los texanos, y ya se especulaba su malestar por llegar a un equipo que no era contendiente. Mas sus actuaciones con los Rockets sí fueron de un profesional íntegro; pero como era de esperarse, al final terminó marchándose al Miami Heat, que además está por cerrar el contrato con LaMarcus Aldridge, que pudo acordar su salida de los Spurs y todo indica que va rumbo a Florida.

Otro de los equipos que se armó muy bien fueron los Chicago Bulls; los legendarios toros se hicieron de los servicios de varios jugadores, destacando Troy Brown de Washington, Daniel Theis de Boston y Nikola Vucevic del Orlando Magic.

