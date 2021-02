¡Felicidades, Michael Jordan!: Cosas que poco se saben del exbasquetbolista

JUGABA CON EL NÚMERO... ¿23?

El número 23, sea en el ámbito que sea, se relaciona con Michael Jordan. Pero ese no era el número con el que quería empezar a jugar, sino que quería hacerlo con el número 45, en honor a su hermano. Sin embargo, al llegar a la Universidad de North Carolina, éste ya estaba ocupado, así que lo dividió entre dos, obteniendo el famoso número 23. Cuando volvió después de su primera retirada, sí usó el número 45.

LA CLÁUSULA QUE LE PERMITÍA JUGAR AL MARGEN DE LA NBA

Los jugadores de la NBA, por cláusula, tienen prohibido jugar al margen de la National Basketball Association (NBA); ni siquiera partidos amistosos. Pero Michael Jordan amaba demasiado este deporte, y exigió una clausula que se lo permitiera. El nombre de dicha cláusula habla por sí mismo: "For the love of the game" ("Por el amor del juego").

LA MÚSICA

Baloncesto, beisbol, golf... y sí, también música. Michael Jordan también se animó a formar parte de un grupo (sin mucho éxito). Los "afortunados" fueron los componentes del grupo Hot Butterfly, a los que Michael Jordan les hizo la introducción de su disco "Imagination".

SU MENÚ ANTES DE UN PARTIDO

Michael Jordan siempre comía lo mismo cuatro horas antes de un partido: un bistec cocido, puré de papas, ensalada y un vaso de Ginger Ale.

MIAMI HEAT LE RINDIO HOMENAJE

Nunca jugó en los Miami Heat, pero el equipo retiró el dorsal número 23 en honor a Michael Jordan, por ser alguien que hizo historia en la NBA.

INTERPRETÓ A UN PERSONAJE DE DIBUJOS ANIMADOS

Y no, no nos referimos a Space Jam. A principios de los 90 se estrenaba una serie de dibujos animados llamados ´ Prostars´. El argumento era sencillo, Michael, junto con Wayne Gretzky y Bo Jackson formaban un trío de "superhéroes" que vivían en un gimnasio y que luchaban contra el crimen. A pesar de que las tres estrellas deportivas prestaron sus caras para la caracterización, nunca llegaron a poner sus voces reales.

LE TIENE MIEDO AL AGUA

Cuando era niño, un amigo suyo murió ahogado y, además, él mismo casi muere ahogado en un campamento de baloncesto a los 11 años de edad. De hecho, la mansión que tiene en Chicago no dispone de piscina.

¿POR QUÉ JUGABA CON LA LENGUA FUERA?

No, no es para coger más impulso. Sin duda era una de sus muecas más características cuando jugaba en la NBA. Por lo visto, esto es un pequeño homenaje a su padre y a su abuelo, que hacían lo mismo cuando trabajaban.

JUGÓ UN PARTIDO CON EL NÚMERO 12

El día de San Valentín una persona, que nunca fue identificada, se coló en el vestuario de los Bulls y sustrajo la camiseta de Michael Jordan momentos antes del partido. Se le buscó otra camiseta, incluso probaron con la de un aficionado, pero le quedaba demasiado pequeña, así que finalmente terminó jugando con una camiseta sin nombre y con el número 12 a la espalda.

EL SIGNIFICADO DEL TATUAJE EN SU PECHO

Michael Jordan no era muy ´pro´ tatuajes, pero hay uno junto a su corazón con un significado especial, se trata de la letra griega Omega, en honor a la fraternidad de la que formó parte en la Universidad de North Carolina.

SU PADRE FUE ASESINADO

Sin duda uno de los episodios más tristes en la vida del atleta. El 23 de julio de 1993 su padre murió asesinado a tiros mientras dormía. Éste terrible suceso fue la causa de su primera retirada. En 1996, cuando volvió a las canchas, ganó su primer título con los Chicago Bulls el Día del Padre (el tercer domingo de junio en Estados Unidos).

DONÓ SU SUELDO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

En 2001, Michael Jordan volvió a las canchas por segunda vez y firmó con los Washington Wizards por un millón de dólares por temporada. Poco después ocurrió la triste tragedia del 11 de septiembre, y donó el sueldo íntegro de un año para ayudar a niños que perdieron a sus padres en el atentado. (Becomeapro.online)