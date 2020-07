Fallece ciclista belga de 20 años durante una carrera

BÉLGICA.- El ciclista belga Niels de Vriendt falleció este sábado a los 20 años durante una carrera disputada en Wortegem-Petegem (Bélgica), la primera en ese país tras la pandemia causada por el coronavirus.

El corredor del equipo VDM-Trawobo perdió el conocimiento cuando se habían recorrido 13 kilómetros de la prueba. Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente a De Vriendt al hospital de Oudenaarde, donde no pudieron salvar la vida del ciclista, según confirmó la Federación Belga de Ciclismo.

La carrera fue suspendida por los organizadores y la Federación Belga de Ciclismo lamentó la pérdida a través de su cuenta oficial de Twitter: "Otra trágica pérdida hoy de un joven corredor. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de Niels de Vriendt"

