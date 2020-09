Sebastián Vettel formará parte del equipo Aston Martin a partir de la temporada 2021

El alemán Sebastián Vettel, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno, correrá en 2021 con Aston Martín en la vuelta del equipo británico a la máxima categoría del automovilismo, según ha informado la escudería.

El fichaje de Vettel es una clara declaración de la ambición del equipo de establecerse como uno de los más competitivos de la competición.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond ???



