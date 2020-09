Hamilton manda en el caos de la Toscana

La primera carrera de la Fórmula Uno en el circuito de Mugello, de curvas muy rápidas y que suele ser escenario de competencias de MotoGP, estuvo cargada de sobresaltos. Dos colisiones en las primeras siete vueltas propiciaron el abandono de seis pilotos, y una bandera roja provocó la suspensión de la carrera.

A 90th F1 win for @LewisHamilton - moving him one behind the all-time record of the great Michael Schumacher ??#TuscanGP ???? #F1 pic.twitter.com/mMccVvhhaZ