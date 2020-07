F1 anuncia cancelación de GP de México 2020

América alberga algunas de las carreras más vibrantes y populares en el calendario de F1, pero la Fórmula 1 confirmó que no sería posible competir en Brasil, Estados Unidos, México y Canadá en 2020.

La Fórmula 1 dijo que la decisión fue "debido a la naturaleza fluida de la pandemia de COVID-19 en curso, las restricciones locales y la importancia de mantener seguras a las comunidades y a nuestros colegas", y que se tomó después de discusiones en curso y una estrecha colaboración con los socios respectivos en el países afectados.

Chase Carey, presidente y CEO de Fórmula 1, dijo que esperaba dar la bienvenida a las carreras de regreso al calendario en 2021:

"Queremos rendir homenaje a nuestros increíbles socios en las Américas y esperamos volver con ellos la próxima temporada cuando puedan volver a emocionar a millones de fanáticos en todo el mundo", dijo.

