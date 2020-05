Exluchador de la WWE, Shad Gaspard, desaparece en el mar tras ser atrapado por una ola

La exestrella de la WWE, Shad Gaspard, está desaparecida después de que fue arrastrado al mar mientras nadaba el domingo en una playa de California recientemente abierta, dijo la policía.

Gaspard fue visto por última vez en Marina Del Rey Beach en Venice Beach, cuando él y su hijo fueron atrapados por la corriente mientras nadaban.

Según los informes, la exestrella de la WWE les dijo a los socorristas que rescataran primero a su hijo de 10 años, que fue sacado del agua en buenas condiciones y no requirió hospitalización.

Los salvavidas no pudieron rescatar a su padre, Shad Gaspard, quien fue atrapado en una ola y declarado desaparecido.

"Si lo ha visto, por favor llame al 911 o a la familia Dm", escribió su mujer Siliana Gaspard en su cuenta de Instagram. El mismo mensaje apareció en la cuenta del luchador de Instagram. Una de las fotos mostraba al exluchador, de 39 años, en traje de baño parado en una playa.

La Guardia Costera de EUA, Los socorristas del condado de Los Ángeles y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles están buscando al nadador, dijo Trina Schrader, portavoz del departamento del sheriff.

"Si el tiempo lo permite, lo buscaremos en el aire", añadió Schrader. "Estamos usando todos los recursos para intentar recuperarlo lo antes posible".

LA County Sheriff´s divers just resumed the search for 10-year-old boy´s father who was caught in strong rip currents yesterday. @TMZ confirms father as 39-year-old former WWE Superstar Shad Gaspard. @WWE @FOXLA @GDLA @LASDHQ pic.twitter.com/6gX4cZdyC7 — Mario Ramirez (@MarioFOXLA) May 18, 2020

Por cerca de tres horas estuvieron los equipos de rescate del Departamento de Bomberos de Los Ángeles buscándolo, sin éxito.

Este lunes, nuevamente se reanudó la búsqueda, con la esperanza de encontrarlo con vida.

"La madre y el hijo han permanecido en la playa en el mismo lugar desde ayer. Los vecinos les han proporcionado agua, mantas y sillas.

"Y un vecino que vive justo en la playa, a pocos pasos del incidente, les ha abierto las puertas en caso de que necesiten un baño o un lugar para descansar", dijo Patricia Powell, habitante de Venice Beach a Daily Mail.

Gaspard es más conocido por ser miembro del equipo de lucha libre Cryme Tyme con su compañero de la WWE JTG, que debutó en 2006. Después de dejar la WWE en 2010, siguió una carrera de actor y ha aparecido en las películas "Think Like a Man Too" y "The Last Sharknado": Ya era hora", según el Imbd. Está casado y tiene un hijo pequeño, de 10 años.

(Con información de CNN y Daily Mail)