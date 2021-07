Esteban Andrada se dice listo y feliz de estar en Rayados

Monterrey, Nuevo León.-Ocupar la ´silla caliente´ que dejó Hugo González en la portería no inquieta a Esteban Andrada. ´Sabandija´, por el contrario, saborea la presión y ya espera demostrar sus cualidades como guardameta.

El nuevo portero de Rayados ya portó el uniforme que defenderá desde este momento.

"La presión la tenía mi viejo cuando tenía que buscar la comida para todos los chicos. Yo me divierto dentro de la cancha y en ese sentido me vas a ver muy tranquilo en todos los aspectos. "Después el arquero convive con los errores, si te patean tres veces y te convierten tres goles la gente se va poner en contra, pero es así. Uno se prepara para achicar el margen de error lo más posible y que eso no suceda", expresó Andrada durante su presentación.