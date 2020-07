Conoce el calendario para el Mundial de Catar 2022

La FIFA anunció este miércoles el calendario con fechas, horarios y sedes donde se jugará el histórico Mundial de Catar 2022.

La competencia que por primera vez se disputará a fin de año debido a las altas temperaturas que rigen en la región a mediados de año y que ponen en riesgo a los futbolistas.

Así se jugará el Mundial de Catar 2022

El partido inaugural será el 21 de noviembre a las 13:00 horas local (5:00 horas México) en el Estadio Al Bayt, con capacidad para 60 mil espectadores, con la Selección de Catar como anfitriona.

Los horarios de los partidos en la Fase de Grupos serán los siguientes:

13:00 (Tiempo de Catar) – 4:00 (Tiempo de México). 16:00 (Tiempo de Catar) – 7:00 (Tiempo de México). 19:00 (Tiempo de Catar) – 10:00 (Tiempo de México). 22:00 (Tiempo de Catar) – 13:00 (Tiempo de México).

La última jornada de la Fase de Grupo se jugará a las: 18:00 (Tiempo de Qatar) – 9:00 (Tiempo de México). 22:00 (Tiempo de Qatar) – 13:00 (Tiempo de México).

Mientras que los Octavos y Cuartos de Final se disputarán entre el 3 al 10 de diciembre entre las 18:00 y 22:00 (hora de Catar)-9:00 y 13:00 (hora de México).

Las Semifinales se jugarán el 13 y 14 de diciembre a las 22:00 (hora de Catar) en México serán las 13:00 horas.

El partido por el Tercer Lugar se jugará el 17 de diciembre a las 18:00 (hora de Catar) 9:00 horas en México.

La gran Final se jugará el 18 de diciembre a las 18.00 horas locales (9:00 horas en México) en el estadio Lusail.

?? 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE ??



?? It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 ??



????? https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK