Es regio, juega en Andorra... ¡y sueña con Tigres!

Monterrey.- En medio de la mística cordillera de Los Pirineos se encuentra el Principado de Andorra, una pequeña nación rodeada en su totalidad por Francia y España.

Pues bien, este país de menos de 80,000 habitantes ha sido conquistado por un mexicano, específicamente un regio, Alejandro Huerta, quien a través del fútbol soccer logró ganarse el cariño de los andorranos.

"Fui a jugar a Nicaragua, una oportunidad que tuve allá y por cuestiones personales me regresé", explica el vecino del municipio de San Pedro, Garza García, Nuevo León... y continúa: "Un tiempo después me vio mi representante y salió la oportunidad de ir a Andorra, y no lo pensé dos veces y me fui".