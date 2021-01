"Es momento de brillar"

ADN Plus, de Azteca Deportes Noreste, estuvo de manteles largos, ya que contó con la visita del Campeón del beisbol de las Grandes Ligas y actual pitcher de los Marineros de Seattle: Roenis Elías.

El cubano, que conquistó la Serie Mundial junto a los Nacionales de Washington en 2019, habló sobre distintos temas, empezando por su regreso a los Marineros de Seattle, suceso del cual dijo lo siguiente: "Me siento súper contento de regresar otra vez, es la tercera vez que regreso a Seattle... este es el momento de brillar, tengo casi un año y medio sin tirar pelota por problemas de lesiones, pero estamos trabajando".

El oriundo de Guantánamo comentó que, a pesar de que hay jugadores nuevos, espera sentirse como en su última etapa con Marineros.

"Voy a llegar y me voy a sentir como en el 2019, no creo que vaya a ser algo que no haya visto, lo que puede salir ahorita es que hay muchos jugadores que no conozco", comentó.

Elías habló sobre el trabajo de rehabilitación que está realizando con uno de los entrenadores de los Sultanes de Monterrey.

"Le hemos dado fuerte al entrenamiento... hemos hecho el proceso más fuerte del trabajo, ahorita ya estamos en la etapa suave, que sólo es de mantenerse para no perder la rutina", explicó.

Antes de que Roenis de despidiera, fue cuestionado sobre si desea jugar con Sultanes y, entre risas nerviosas, dijo: "Sí me gustaría ponerme esa camisa, es una camisa que desde que llegué a Monterrey siempre ha sido como una insignia para mi, y me gustaría ponérmela, pero no sé cuando".

El cubano se despidió al más puro estilo de su tierra, bailando salsa junto a los conductores de ADN Plus, y se espera que en aproximadamente dos semanas reporte con los Marineros para encarar la próxima temporada 2021 del rey de los deportes de la gran carpa.

LA FRASE

"Sí me gustaría ponerme esa camisa (de Sultanes), es una camisa que desde que llegué a Monterrey siempre ha sido como una insignia para mi, y me gustaría ponérmela, pero no sé cuando"

Roenis Elías

Beisbolista cubano

NUMERALIA

SABÍAS QUE...

32

Años de edad tiene Roenis Elías; nació el 1 de agosto de 1988 en Guantánamo, Cuba

INDENTADO

Por una lesión, Roenis Elías realiza trabajo de rehabilitación con uno de los entrenadores de los Sultanes de Monterrey

(TABLA)

Conócelo más

Nombre: Roenis Elías

Labor: Pitcher zurdo

Equipos en Grandes Ligas:

- Marineros de Seattle (de 2014 a 2105, de 2018 a 2019, de 2020 a la fecha)

- Medias Rojas de Boston (de 2016 a 2017)

- Nacionales de Washington (en 2019)