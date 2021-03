'Es de los mejores arqueros de la Liga': defiende Marcelo Barovero a Hugo González

Las comparaciones son odiosas y él lo sabe. Marcelo Barovero trata de hacer oídos sordos a quienes lo ponen por encima del cuestionado Hugo González en Rayados.

´Trapito´ va hacia su primer año en España. Acepta que extraña México, pero también disfruta lo que vive con el Burgos CF, al grado que hasta trae un ´look´ nada acorde a lo que es su personalidad. "Es peinado de pandemia", tiró entre risas en mano a mano con CRACK vía ´Zoom´.

¿Por qué no hubo renovación con Rayados?

"En primer lugar no hubo conversaciones en el último año mío y nada más... terminó el contrato y hasta ahí (risas). Ya a buscar nuevos horizontes y buscar otras opciones; no había tiempo de andar viendo qué pudo haber pasado. Son manejos de los clubes, de la gente encargada del futbol, así que decidieron que no debíamos continuar y a mirar para adelante".

¿Te hubiera gustado continuar en Rayados o en México?

"Tuve la posibilidad de continuar en México, pero estaba en una situación con esto de la pandemia que teníamos miedo en general, y las opciones que había no nos terminaban de cerrar, no deportivamente, sino a nivel familiar y optamos por este desafío y acá estamos mirando para adelante".

¿Dolió no haya existido esa chance de renovación?

"¿Doler?, no... porque se entiende la situación. Soy muy respetuoso de la gente que está encargada de esas decisiones. Sinceramente uno, cuando iban pasando los meses o entrando el año pasado, al no haber charlas sabe cómo vienen las cosas y era enfocarse en el partido que viene, y luego tuvimos un torneo para el olvido... ya todo lo demás siempre va a venir, entonces no hay que gastar energías en algo que uno no puede controlar".

¿Qué opinas de Hugo González?

"Hugo ha demostrado capacidad, por algo está en la Selección. En Necaxa es cuando me tocó verlo y ha tenido un altísimo nivel. Es de los mejores arqueros de la Liga, de los que hay en México, y por algo se ha ganado ese lugar para pelear por el próximo Mundial, y eso dice todo".

Te han comparado mucho con Hugo...

"En todas esas cosas nunca me he metido, ni tampoco pierdo tiempo. Sé lo que es futbol, sé cómo se vive en Monterrey particularmente, y es normal que al aficionado le guste un jugador o no le guste. Lo importante es que Rayados vaya bien. Hoy por hoy... no sé, uno se alejó y el futbol es semestre a semestre y hay que demostrar, y seguir por un camino. Como jugador, y nunca como profesional, terminas de encontrar tu mejor versión o es difícil mantener un nivel. Hay que mirar para adelante y siempre tratar de dar lo mejor".

Rogelio Funes Mori será goleador histórico de Rayados y hay quien aún lo critica...

"Lo tiene bien merecido porque la historia es grande y el ´Melli´ es parte importante. Se merece que sea recordado y valorado por mucho, así que tiene que tener ese lugar entre los grandes y ya pronto lo va a conseguir".

Ya son 37 años de edad, Marcelo... ¿pensaste ya en el retiro?

"Retirarme por ahora no. Tengo muchas ganas de jugar y me siento bien físicamente, me siento competitivo y veremos... después de este torneo, ver qué nos toca, pero hoy por hoy me siento bien y ojalá siga por este camino. Mi idea es jugar por muchos años más".