Top 5: Equipos a seguir en la nueva temporada de la NBA

La NBA está por iniciar, y será este martes 22 de diciembre cuando las luces vuelvan a iluminar la duela a lo largo de Estados Unidos, y el mejor baloncesto del mundo haga su aparición.

De las 30 franquicias, aquí te presentamos 5 que sin duda, deberás seguir de cerca por diferentes motivos: han sorprendido con sus movimientos en la Agencia Libre, han consolidado una plantilla competente o son candidatos de siempre.

5. Washington Wizards

La salida de Russell Westbrook de los Houston Rockets ya estaba cantada, y tras finalizar la Burbuja de Orlando, sólo era cuestión de conocer cuál sería su nuevo destino: Knicks, Bulls y Clippers eran los equipos que sonaban para recibirlo; sin embargo, los Wizards dieron un golpe sobre la mesa e intercambiaron a John Wall, emblema de la institución, por el ex MVP.

Un movimiento en el que, para muchos, los de DC resultaron ganadores, y es por eso que se han recuperado un poco el foco de atención, y la expectativa que llega con Westbrook crece y crece, tomando en cuenta sobre todo, la dupla que puede formar con Bradley Beal, por lo que habrá que estar atentos en particular al base, que tiene toda la franquicia a su disposición, y el equipo en general. Quizá este año puedan dar una campanada en el Este.

4. Miami Heat

A reserva de lo que pueda suceder con un potencial arribo de James Harden, el Miami Heat es contendiente desde ya para campeonar, luego de alcanzar las Finales pasadas.

Sin embargo, hay quienes apuntan a que los de Florida tuvieron "un golpe de suerte", pues pocos se atrevían a candidatearlos como favoritos en la Burbuja.

Ahora, Butler, Adebayo, Herro y compañía, deberán demostrar que los suyo no fue sólo suerte y buen tino, sino trabajo, constancia y esfuerzo; por lo que deberían, al menos, alcanzar las finales de conferencia para dejar de manifiesto que siguen siendo una potencia dentro de la NBA.

3. Brooklyn Nets

Favoritos en la anterior, y favoritos en esta temporada: Kyrie Irving y Kevin Durant regresan para consolidar a los neoyorquinos como serios aspirantes al título, luego de no lograr ni las finales de conferencia en la Burbuja.

Una de las mejores plantillas de la NBA que podrían verse potenciadas con la posible llegada de Harden, pues siguen siendo el destino favorito de muchos para que aterrice "la Barba", lo que representaría el Big 3 más temible de la liga.

2. Los Ángeles Clippers

Caso similar al de los Nets, los Clippers partían como amplios favoritos para llegar a las Finales de liga; sin embargo, algo pasó en el camino que les truncó las aspiraciones de anillo.

2?? days until Opening Night.



A look back at some of @kawhileonard's top plays from the 2019-20 season.

La directiva de los angelinos han intentado cumplir todas las exigencias de Kawhi Leonard, e incluso ya lograron la extensión contractual con Paul George y firmaron a Serge Ibaka, a petición expresa de "la Garra".

Aunque se quedaron sin Russell Westbrook, los Clippers siguen siendo uno de los roster más completos y plagados de talento en toda la liga, por lo que vuelven a partir como favoritos y quedará de ellos alcanzar finalmente a sus vecinos y lograr el anillo al finalizar la 20/21.

1. Los Ángeles Lakers

No conformes con su roster lleno de estrellas, los Lakers firmaron a Marc Gasol para afinar diferentes aspectos, como el defensivo, dentro de su juego.

Six treys on seven attempts.



AD does it all ???????????? pic.twitter.com/EDYyuYz8DA — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 19, 2020

Luego lograron firmar la extensión de Anthony Davis y recientemente la de Kyle Kuzma, lo que asegura tener un quinteto inicial que podría ser considerado el mejor en la NBA.

Hoy por hoy, el equipo más poderoso en el baloncesto estadounidense, y que sin duda es claro favorito para hacer un "back to back" y extender la leyenda de la franquicia y del propio "King James".

Bonus

Naturalmente en una liga como la NBA no se puede dar por sentado nada, por lo que también hay que hacer mención de otras franquicias que pueden llegar lejos en la temporada y consagrar proyectos interesantes.

https://t.co/Pqxh2ExSNm 2020-21 GM Survey



NBA team decision-makers tap Lakers to repeat and Giannis to win a third-straight Kia MVP. (@johnschuhmann)https://t.co/XrKduOOUKE pic.twitter.com/LnyTWKh3xH — NBA (@NBA) December 20, 2020

Tal es el caso de los Milwaukee Bucks y los Dallas Mavericks, que con sus figuras, Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic seguramente le darán a más de alguno un dolor de cabeza: incluso, las casas de apuestas dan a estos dos jugadores como favoritos para llevarse el premio MVP al final de la campaña.

Y por supuesto, no olvidarse de los Golden State Warriors, que con un Stephen Curry recuperado, pueden recuperar el sitio que les corresponde dentro de la élite de la liga.