'Soy la más Rayada dentro de las Rayadas': Desirée Monsiváis

El sueño de Desirée Monsiváis, delantera de Rayadas, siempre fue estar en la historia de la Liga MX Femenil y escribir su nombre con letras doradas, con el sello ahora de ser la máxima goleadora del balompié femenil y llevando a su equipo a lo más alto.

La ´Killer´ habló con Azteca Deportes Noreste y detalló el momento en el que consiguió el centenar de goles vistiendo los colores de las Rayadas.

"Me siento como en un guión de película especialmente hecho para mí, y el presente lo vivo, puedo estar compartiendo esta emoción contigo porque el día del juego lo viví de una manera muy diferente, el hecho de meter los goles y empujarla como tenía que ser y disfrutar con mis compañeras, y ver que algunas con lágrimas me decían: ´Felicidades´, ´No sabes lo que acabas de hacer´... y creo que me doy un poquito de cuenta de que esa cifra impacta a mis compañeras", detalló con gran emoción al cuestionarle sobre lo conseguido.