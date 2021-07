'Va a llegar mi momento'; Desirée Monsiváis, delantera de Rayadas

A Mónica Desirée Monsiváis le gusta más que la llamen por su segundo nombre. Lo dice frontal, sin miedo. Con esa misma valentía le hace frente a las críticas y a las voces que la acusan de no aparecer en Finales.

En una breve, pero directa charla con CRACK, la goleadora histórica de la Liga MX sueña con alcanzar el centenar de goles (suma 94) el venidero semestre... pero también acepta que la presión a veces es difícil ´driblarla´ a pesar de su gran experiencia.

"Honestamente no sé qué número de torneo vivo. Sé que, desde que inició la Liga, estoy con Rayadas y es un saco que me pongo y digo: ´Me va bien esta piel´, entonces, empezar ahorita en julio, que todo está coordinado, las fechas, a pesar de la pandemia y que se van a acercar mis 100 goles, ya te englobé que me siento como entre las nubes y tratando que mis pies nunca despeguen de tierra.

"De pronto esa parte de decir: ´Desirée, ¿qué esperas de este torneo y qué espera la gente de ti?´, es mucha presión y trato de nivelarla, de estar ecuánime, de estar firme, pero espero que este torneo todo me salga, todo lo que me proponga. Sentirme tal cual como lo soñé y, si no, tener la capacidad de poder ir sorteando, ir moldeando un torneo excelente".

¿No sientes que a veces se te carga la mano?

"Depende, depende... es que lo podemos dividir en muchos aspectos, pero te los puedo decir en tres. La carga que ahorita ya se bajó porque ya no soy la más grande (de edad) y psicológicamente ves que jugadoras mayores que tú están compitiendo a un nivel alto, entonces quiere decir que estoy en mi plena juventud y madurez futbolística.

"El punto dos, esta parte mediática de redes sociales... si no sabes canalizarlas, son duras, muy duras. He visto comentarios desde los más paupérrimos hasta los que te hacen sentir la diosa, entonces, en ese equilibrio tienes que ser fuerte emocionalmente. Y, el último, es mi naturaleza tener que cargar con el equipo y, en esa parte, debo delegar responsabilidades para que mi equipo crezca, para que crezcamos juntas, entonces esa parte no me asusta. Doy gracias a la vida por la madurez emocional que tengo y, sobre todo, que si se me carga o no se me carga, invito a la gente que lo siga haciendo porque estoy ahí en el foco".

¿Te molesta que digan que Desirée no aparece en Finales?

"No porque sí he aparecido. Justo te haré una analogía con Messi... un torneo excelente en Copa América, que él hace que el equipo vaya avanzando y tuvo una jugada en la Final que no la mete y muchos dirán: ´Es que no apareció´. La pregunta, y te la hago, ¿crees que a él le pesó no aparecer en Finales? ¡claro que no! Él sabe el peso tiene con el grupo, entonces esa parte para mí, si la ponemos en mi contexto, no me pesa porque sí he estado en una Final en el 2018, mi lesión del hombro; las dos Finales que perdimos que, para mí fue de: ´Híjole´, mentalmente soy resiliente; la tercera Final que jugamos y la ganamos, el hecho de estar ahí en una jugada jalando marca para que ´Evans´ (Evangelista) llegue y la meta.