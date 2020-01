Enrique García y Mario Colyer ¡Amigos y Rivales!

El futbol americano es un deporte apasionante, y aunque la National Football League (NFL) está en territorio norteamericano, en la Sultana del Norte tiene a sus seguidores... y entre ellos están Enrique García, director de Azteca Deportes Noreste (ADN) y aficionado a Titanes de Tennessee, y Mario Colyer, comentarista y analista de ADN, seguidor de Jefes de Kansas City, que este domingo vivirán un duelo importante.



Y es que los Titanes visitarán la casa de los Jefes por primera vez dentro de la Final de la Conferencia Americana en los Playoffs de la Temporada 2019-2020 del mejor ´deporte de las tacleadas´ en el mundo, donde los ´Chiefs´ buscarán saldar la deuda con su afición, luego de perder el año pasado con los Patriotas en esta misma instancia, mientras que los de Tennessee buscan llegar de nuevo al Super Bowl.



"Es normal que haya una rivalidad entre nosotros", reconoció Colyer, quien le responde a ´Kike´ cuando éste le dice que su equipo en muchos años no ha ganado nada... pero al menos, en la edición uno del Super Bowl, los Jefes llegaron y lo ganaron: "los Titanes ni siquiera han ganado un Super Bowl", remata.



Puede interesarte...

"Lo malo de no poder enfrentarnos en un Super Bowl es esto, que por primera vez nos vamos a enfrentar en una Final de Conferencia y vamos a saber quién ganará", lanzó Colyer, pero García respondió tajante: "¿Sabes qué va a pasar?... ¡en su casa y con su gente!, como la única vez que jugamos en Postemporada, los Titanes ganaron en su casa".



Esta rivalidad entre los amigos conductores nació hace varios años, pero cada uno de ellos ha disfrutado a sus equipos desde 1977 y 1993, respectivamente, ya que cada uno se enamoró de ellos de forma diferente.



"Mi pasión viene por la familia de ver el futbol americano los domingos, y desde 1977 yo empecé a irle a Houston Oilers, porque en aquel entonces era la franquicia más cercana a mi ciudad, en Reynosa, Tamaulipas, y luego los Oilers se convirtieron en los Titanes... y yo me mudé con ellos", recordó García.



"Me gustaba el americano desde niño, me apasiona verlo, pero nunca escogí un equipo hasta 1993, cuando seguí a un jugador, Joe Montana, quien se cambió de San Francisco a Kansas City... y así yo empecé a ver a los Jefes, por Joe Montana y de ahí me enamoré del equipo", admitió Colyer.



Puede interesarte...

Es por eso que ´Kike´ García y Colyer serán ´rivales´ el domingo a partir de las 14:05 horas... y aunque varias veces el equipo de García ha derrotado al de Mario, esta vez tienen una apuesta especial que sólo uno podrá disfrutar.



"Tenemos una apuesta desde hace mucho: yo tengo una gorra firmada por Lamar Hunt y Derrick Thomas cuando vinieron a Monterrey, que un día la vio en mi casa, y le dije te la voy a dar el día que vayan al Super Bowl los Jefes de Kansas City; si llega a ganar Titanes, Colyer tiene que regalarme algo similar, firmado por alguna leyenda de Titanes", pactó García como apuesta.



En cuanto a sus pronósticos para el partido, ambos admiten que sus equipos ganaran por ventaja de 10 puntos. Colyer dijo que Jefes derrota 42-32 a Titanes, mientras que García afirmó que será 43-33 en favor de Tennessee.