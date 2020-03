En Ciencias Políticas de la 'Uni'... se ponen 'Águilas' con el deporte

Si en ocasiones combinar el estudio con el ejercicio es complicado... ¿te imaginas hacerlo con hasta 10 disciplinas deportivas diferentes de manera simultáneamente en un mismo semestre?

En la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL hay tres casos de estudiantes-atletas muy especiales.

Se trata de Carlos Muñoz, Alexys Oyervides y Fátima Rodríguez, quienes representan a las Águilas en varios deportes en los torneos intrauniversitarios.

Carlos es un caso inédito en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), pues está inscrito en una decena de deportes: Animación, Kung Fu, Box, Karate, Lucha Olímpica, Halterofilia y Lanzamiento de Disco, Jabalina, Bala y además corre 800 metros.

Pero... ¿cómo lo logra?

"Tienes que mantener una balanza universal: mente, alma y cuerpo. Esa es la mejor manera para vivir", expresa el estudiante de cuarto semestre de Relaciones Internacionales.

"La razón por la que practico muchos deportes es porque me pongo ese reto a mí mismo y demostrarme que mi cuerpo es capaz de hacer cualquier cosa. Si alguien pudo significa que yo también puedo, y si alguien no puede, yo tengo que poder primero, es una filosofía que me han inculcado", agrega.

Fátima, de 18 años de edad, representa a Ciencias Políticas en cinco deportes: Softbol, Handball, Frontón, Raquetbol y Basquetbol. El deporte es parte de su vida, pero sabe que lo académico lleva prioridad.

"Nunca pensé practicar tantos deportes de manera simultánea, pero cuando entré a la Facultad pensé... ¿y por qué no? Y ahora son parte de mi vida diaria", dice la estudiante de Relaciones Internacionales.

"Primero es el estudio, luego el deporte, hay que terminar las tareas y trabajo para ir a entrenar. Esa es la condición que me pusieron mis papás si quería hacer varios deportes", comenta.

Para Alexys, la práctica deportiva es un catalizador ideal para combatir el estrés del día a día. Este joven estudiante es parte de ocho disciplinas diferentes: Futbol Americano, Beisbol, Basquetbol, Softball, 100 y 200 metros planos, así como Halterofilia y Handball.

"El deporte me da alegría, quitarme el estrés de tanto estudio hace que te liberes, te sientas más libre", expresa Alexys.

"Es un gran honor representar a Ciencias Políticas, me siento muy orgulloso de estos colores, de esta escuela", puntualiza.

(Con información de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL)