Elgin Baylor, ex estrella de los Lakers, fallece a los 86 años

Elgin Baylor, ex jugador de la NBA e integrante del Salón de la Fama, falleció a la edad de 86 años de causas naturales, y rodeado de su familia.

Fueron Los Angeles Lakers, equipo con el que brilló en su etapa de jugador, quienes dieron la noticia de su deceso a través de un comunicado en sus redes sociales.

Elgin Baylor: Forever part of our Lakers Family. pic.twitter.com/zcRhVUSSmx

Baylor es considerado uno de los mejores basquetbolistas en la historia: fue seleccionado 11 veces para el Juego de Estrellas y participó en 14 temporadas con los angelinos, entre 1958 y 1971.

Formó parte del roster de los Lakers que se mudó de Minneapolis a Los Ángeles en 1960, y dejó la asignatura pendiente de ganar un título en la NBA, pues perdió tres series finales contra los Celtics.

Luego de retirarse como jugador, probó suerte como entrenador entre el 76 y 79 con los Jazz, de aquel entonces en Nueva Orleans; sin embargo, entre 1986 y 2009 fungió como gerente general de Los Angeles Clippers, archirrival de su otrora equipo.

The Clippers mourn the loss of Elgin Baylor, a transcendent player, a beloved teammate, and a pioneering executive. pic.twitter.com/xVLS5FmsGm