El Hijo del Santo se confiesa con Crack: 'Quiero hacer una despedida grande'

Con humildad y sencillez, El Hijo del Santo asegura él sólo le dio continuidad a lo que hizo su padre Santo el Enmascarado de Plata, por lo que en este momento no se considera una leyenda de la lucha libre, y ahora, tras sus casi 38 años de trayectoria, ya tiene en mente la posibilidad de decir adiós a los cuadriláteros.

El Hijo del Santo contempla sea en el 2021 cuando se despida y le gustaría que fuera en la Monumental Plaza México, aunque dejó abierta la posibilidad de decir adiós a las ciudades en las que tuvo éxitos de resonancia, entre ellas Monterrey y Tijuana.

En entrevista con CRACK, el luchador habló de ello, de las vivencias con su padre a nivel personal y profesional, además de otros detalles, que a continuación se plasman:

¿Cómo está en este momento en el aspecto profesional?

Contento porque estoy volviendo a la actividad, en 2013 tuve una lesión en la médula espinal, precisamente en la Arena Solidaridad contra LA Park, me dio un martinete, que es una llave que está prohibida, y me lesionó una parte de la médula, fue una parte difícil porque fue una lesión grave, pero ya estoy al 100%. Estoy en actividad en la República Mexicana, en Estados Unidos estoy luchando mucho, en Europa.

Todo tiene un principio y un fin... ¿hasta cuándo el Hijo del Santo?

Ya son 38 años, el 18 de octubre cumplo 38 años como el Hijo del Santo de actividad y afortunadamente estoy enterito, esta lesión fue un susto, no se requirió cirugía, entreno todos los días, me siento físicamente muy bien, pero desde la lesión empecé a entender que todo tiene un principio y un fin, no me gustaría subirme al ring lastimado ni causar lástimas, esa es la verdad. Me gusta estar en forma, siempre he sido delgado, siempre he sido peso welter, empecé como peso ligero, esto me mantiene ágil y estoy planeando que pronto, quizás el 2021, no este año, pero ya empezar a decir adiós y hacerlo como lo hizo mi padre, hizo después idas muy grandes, en el Palacio de los Deportes hizo una, en la Arena México y en El Toreo, que ya no existe, tal vez yo lo haga en la Plaza México para que la gente me despida. Sin embargo, el Hijo del Santo va a seguir porque tengo proyectos, mis tiendas, doy conferencias motivacionales, me agrada mucho porque es compartir mi vida con personas que están atravesando un momento difícil y les digo que no se rindan, que hay que seguir adelante, pero voy a seguir haciendo cosas, pero fuera del ring.

¿Planea alguna gira de despedida?

No me quisiera complicar porque quiero hacer una despedida grande, pero sí me encantaría hacer una despedida en cada lugar de la República Mexicana, sobre todo en las plazas donde obtuve muchos triunfos como es Monterrey, Tijuana, Acapulco, donde gané máscaras, cabelleras, Campeonatos. No me adelantó, y si es posible estaría muy bonito hacer una despedida aquí en la Plaza Monumental Monterrey, sería el lugar ideal porque ahí tuve grandes batallas.

¿Cómo continuará la leyenda?

Mi hijo está en un momento en el que le exigí, como lo hizo mi padre conmigo, que le diera más atención a la universidad, le falta año y medio para terminar, la estaba descuidando porque tenía que viajar, le dije: ´No te preocupes´, porque se sentía muy angustiado. Imagínate este pobre, si yo traía una loza, él trae doble por el abuelo y el papá, entonces le dije: ´No hay prisa, termina tu carrera´... y si lo tuyo es la lucha, si lo tuyo es el cine, porque le gusta y está estudiando comunicación, si le gusta la música no hay problema, lo que quiero es que seas exitoso en lo que hace y está en stand by y veremos qué pasa más adelante, si él decide dedicarse a la música o toma otro camino, no pasa nada. La historia del Santo quedará en el Santo, en el Hijo del Santo, pero sé que la historia va a seguir vivo en todo lo que tenemos planeado hacer.

Actualmente se planea una serie del Santo... ¿cómo va?

La serie se ha complicado mucho porque cuando se inicia el proyecto se pensó en la hacer una bio-serie del Santo, pero se ha ido complicando, todos sabemos que el Santo tuvo su historieta, que hizo cine, entonces la serie se ha complicado en el sentido de que queremos que sea realmente un rotundo éxito porque estamos haciendo una especie de ensalada, estamos planeando combinar la vida real, la historia verdadera del Santo como ser humano con la fantasía de las historietas, de las películas y se ha complicado mucho porque necesitamos escritores que entiendan perfectamente el cómo se le ve al Santo, está en camino, pensamos que iba a ser más fácil, pero hemos visto que hay muchas capas, como una cebolla, cada capa te da una historia, la bio-serie del Santo puede ser de más de tres temporadas, entonces queremos hacerla bien, por eso se ha complicado, pero estamos trabajando ello.

¿Para cuándo estará lista?

Planeábamos para el año pasado, pero no, queremos hacer algo bien hecho y buscar actores, porque yo no quiero ser el Santo, puedo ser el Santo en el ring, pero no quiero ser el actor que represente al Santo, quiero un actor y primero tiene que ser un niño, un jovencito, un buen actor que haga un buen papel de Rodolfo Guzmán, y luego cuando Rodolfo está picando piedra en el deporte, cuando se mueren sus padres, un actor más maduro cuando llega al cine, es un reto muy grande, pero espero que arranquemos este año con el trabajo de todo lo que se requiere.