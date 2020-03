El Hijo del Santo lo reconoce: Su papá le dejó algo más que la leyenda

¿Cómo se prepara para subir al ring, cómo se cuida porque pueden presentarse accidentes?

Cada quien tiene sus ideas y creencias, soy católico y lo que hago siempre antes de subir al ring es encomendarme a Dios, a la Virgen, porque mi padre era un devoto de la Virgen de Guadalupe y obviamente desde pequeño vi el ejemplo de mis padres, dejo todo en las manos de Dios, obviamente mi obligación es entrenar, prepararme, pero hay algo muy importante: no sé si nada más es en la lucha libre o en cualquier actividad, pero no debes tener miedo, no subir con miedo a un ring porque te paraliza, entonces si quieres hacer un lance, aventarte de la tercera cuerda, hacer un castigo o saber que te harán castigos diferentes, el miedo debe quedarse fuera, tienes que subir con la plena confianza de que todo va a salir bien, porque a veces muchos compañeros se han lastimado por querer hacer un lance nuevo y aunque lo han practicado lo hacen con temor. Te voy a poner un ejemplo fresco con mi hijo, le insistía que aprendiera a aventarse planchas desde la tercera cuerda, desde el ángulo hacia afuera y no podía, se subía al esquinero y temblaba, le decía si te da miedo no lo hagas, entonces poníamos unas colchonetas en el gimnasio que obviamente reciben el impacto y se empezó a aventar de la orilla del ring, luego de la primera cuerda, de la segunda, hasta que tomó confianza. Mi papá, por ejemplo, nunca se aventó una plancha de la tercera cuerda para afuera jamás, porque no era su estilo y decía: ´¿Para qué me expongo?´... yo sí y en mis inicios me decían: ´Lo que vayas a hacer hazlo sin miedo, si tienes miedo o no tienes la seguridad ni lo intentes porque te lastimas´, obviamente la preparación física es importante, pero para tener confianza en lo que vas a hacer debes eliminar el miedo, cuando hay un movimiento en el que dudas, es mejor que no lo hagas, muchos compañeros se han lastimado debido a eso, a que no están seguros y tal vez suceda en otros deportes, puede ser, en la fiesta brava por ejemplo el torero debe tener mucho valor, porque si le tienes miedo al toro te puede causar hasta la muerte.

¿Qué hay de los escenarios (para la serie)?

El Santo inicia su vida en un pueblo que es Tulancingo, existe todavía, no sé si la casa donde estuvo, pero muchas partes han conservado la esencia, la iglesia, la catedral donde mi padre iba con sus papás, hace poco tuvo la oportunidad de ir, me mostraron una pila muy grande donde lo bautizaron, imagínate esos escenarios en donde estuvo el Santo, en un lugar donde aparecen brujas, queremos hacer una combinación. México tiene una gran variedad de lugares, tenemos bosques, playas, es mucho trabajo, pensamos que iba a ser algo muy fácil, se nos ha complicado, pero les va a gustar, pero no queremos atrapar sólo a la gente que creció con el Santo, queremos atrapar a los niños que no conocieron al Santo y que lo conocen en el cine, por las películas, y a los jóvenes de 13 ó 14 años que encuentren algo de magia en él personajes.

¿Qué tan complicado ha sido cargar con la loza de ser el hijo del Santo?

Muy complicado, sobre todo al inicio de mi carrera, fue muy difícil porque el Santo era el luchador más querido, más taquillero, el máximo ídolo y de pronto que surgiera un heredero no era muy fácil que la gente lo aceptara, pero tuve la gran bendición de tener a mi padre a mi lado en mis dos primeros años, en mis inicios. Debuté en 1982, mi papá murió en 1984, esos dos años lo tuve siempre a mi lado, era muy exigente, me decía: ´No hagas esto, vístete así, ponte tal cosa´, de los consejos que más se me quedaron grabados, porque afortunadamente empecé a ser taquillero, llenaba las plazas de toros, en la Monumental Monterrey, en la Arena Coliseo, en Nuevo Laredo, y me decía: ´Te felicito porque estás llevando gente a las taquillas´. Sin embargo, me decía: ´Cuando te toque una función en la que sólo haya 100 personas, tienes que luchar de la misma manera, con la misma pasión, energía ante 2,000 ó 20,000 personas, no puedes fallar nunca en una función, si te comprometes a luchar en una función el 08 de marzo te presentas, si estás lastimado, te presentas a la función aunque no luches´, entonces, todo eso me dio mucha confianza. Lo que más aligeró esa carga fue un consejo que me dio él, me dijo: ´Hijito, nunca quieras ser igual que yo, no quieras imitarme, crea tu propio estilo, eres más ágil, haz tu propio estilo para que la gente no vea que me estás copiando´, y le dije: ´Oye papá, pero tu tope, la de a caballo´... y me dijo: ´Eso lo vas a perfeccionar tú, pero me refiero a tu estilo de lucha´, entonces, todo eso logró que el público se fijara en el Hijo del Santo. Primero hubo críticas, ya sabes, segundas partes nunca fueron buenas, el Hijo del Santo es un remedo del papá, pero mi papá me decía: ´Tápales la boca con tu trabajo´, entonces empecé a hacer mi estilo que era un poco más alegre, la gente empezó a ver a un Santo diferente y entonces me empecé a ganar mi propio público y tener el reconocimiento no sólo del público, sino de los luchadores, porque tuve la fortuna de competir con Blue Demon el señor, Huracán Ramírez, con el Perro Aguayo, El Solitario, Mil Máscaras, todos esos grandes luchadores. René Guajardo me contrató en la Monumental y me dio risa porque me dijo: ´Estoy viendo a su papá, lo hicieron idéntico, tiene mucho futuro, sólo cuídese mucho. Todos esos luchadores que eran tan exigentes y celosos de su trabajo y me dijeran lo haces muy bien, lo que me abrió las puertas fue el nombre del Santo, pero mi papá me enseñó a ser un hombre sencillo, siempre con los pies bien sembrados en el piso, llegaba a las arenas y saludaba de mano, y hasta la fecha lo hago. Mi papá me decía: ´Saludas de mano a todos, desde el que va a subir en la primera lucha hasta los estelares´, ellos me observaban, una vez me lo dijo el Perro Aguayo: ´Algo bonito que vimos en ti, porque pensábamos que eras un junior´, porque como estudiaba en la Universidad Iberoamericana tenía esa imagen de alzado, pero me dijo que comentaban con los señores el cómo llegaba igual que mi papá, sencillo, accesible con la prensa y el público, lo hago de corazón.

Toda esa loza que era el Santo la puse junto a mí y me quedó claro que el Santo es una leyenda, y el Hijo del Santo está haciendo su propia historia, porque no me considero una leyenda, soy el continuador de un legendario como fue el Santo, seré una leyenda tal vez cuando me muera o dentro de algunos años, no me considero una leyenda, ahora todos los luchadores son leyendas... y no, para mí leyendas son: el Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, Mil Máscaras, Tinieblas, ellos sí son leyendas y hubo un momento en el que mi papá me dijo: ´Ahora vas a ser el Hijo del Santo y después vas a ser el Santo nada más´, y cuando me vi en este momento ya tengo Campeonatos y máscaras, ya me puedo llamar el Santo, lo que es la gratitud, dije no, no le puedo decir gracias al Hijo del Santo y por eso me mantengo así. El Hijo de Santo ya tiene su historia y me siento orgulloso de ser un digno heredero de mi padre, el máximo ídolo de este deporte es Santo el Enmascarado de Plata.

¿Qué fue lo que lo marcó con su padre en la vida personal y profesional?

He sido un hombre afortunado, tuve la fortuna de ser, de los hermanos, el menor de 10, cinco hombres y cinco mujeres, fui el más pequeño y cuando nací mi papá tenía una vida económicamente solucionada, ya hacía más cine, luchaba menos, entonces me disfrutó como niño, algo que no pudo hacer con mis hermanos, era su compañerito de todas las cosas que hacía como papá, me decía: ´Voy al centro´, me iba con él, íbamos a las calles del centro y era un hombre que nadie se imaginaba que era el Santo, era muy generoso, traía siempre dinero en los bolsillos y siempre que veía personas que pedían dinero siempre les daba, repartía y yo lo observaba. Trataba bien a su gente, le gustaba construir, si no hubiera sido luchador hubiera sido arquitecto, le gustaba, compraba casas muy viejas, las remodelaba o compraba terrenos y los construía, hacía sus diseños y tenía su maestro de obra, sin arquitectos ni ingenieros lo hacían. Era un hombre que disfrutaba mucho su hogar, cuando estaba en casa regaba las plantas del jardín, se quitaba la camisa, se ponía bronceador y tomaba sol, fíjate el grado de sencillez, me decía, por ejemplo, un domingo: ´Ayúdame porque no hay quien colabore con tu mamá y vamos a limpiar el patio, me enseñaba a barrer, él trapeaba, me ponía a lavar trastes y esto lo digo con orgullo, porque quién se va a imaginar al Santo lavando los trastes, eso me enseñó que los hombres no perdemos la hombría por hacer quehaceres en el hogar, por ayudar, son muchos recuerdos muy bonitos. Algo que me quedó muy grabado es que teníamos un frontón y teníamos dos porterías muy pequeñitas, le llamábamos coladeras porque cuando jugábamos en las calles cada coladera de la acera era la portería, entonces él mandó a hacer unas porterías de 50 centímetros o un metro y jugábamos a que, el que metiera primero 10 goles... ¡ganaba!, se ponía sus fajas y sudaderas, lo hacía correr porque estaba chiquito yo, hacía trampa porque cuando iba a meter gol me jalaba la camiseta y me divertía mucho con él, tengo recuerdo con él como papá inolvidables.

¿En el cuadrilátero?

En el cuadrilátero... ¡olvídate!, cuando descubrí que mi papá era el Santo, si yo admiraba a mi padre, ahí se multiplicó mi admiración y dije: ´Quiero ser como él´, lo acompañaba a la lucha, a donde me dejaban entrar porque antes no dejaban entrar niños, había muchas emociones, me daba miedo cuando le pegaban, pero me daba mucha emoción cuando escuchaba el grito de ´Santo, Santo´, cuando ganaba, cuando los sacaban en hombros, cuando lo acompañaba a los sets de cine de Churubusco (en la Ciudad de México) era algo hermoso, íbamos a su camerino y se despojaba de la máscara, tenía una grabadora de carretes, era muy profesional y se ponía a ensayar hasta que no se equivocaba. A mí me entrevistaban y me presentaban como la revelación infantil, me hacía cantar y todo eso para mí ahorita son recuerdos muy bonitos.