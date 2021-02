El gesto de James Harden con damnificados de Texas

Sin duda alguna Texas ha estado en el ojo público debido a las terribles consecuencias que ha dejado el vórtice polar a su paso por el estado: cortó suministros de gas y electricidad, ha dejado a mucha gente sin hogar, y ha impactado a personas en situación de calle.

La ayuda ha llegado dede diferentes lugares, y James Harden no se quiso quedar de brazos cruzados.

El ex escolta de los Houston Rockets, a través de su restaurant, ha entregado más de 3 mil comidas a personas que están pasando dificultades en dicha ciudad a consecuencia de la nieve.

En entrevista con ESPN, la "Barba" reveló que sigue considerando a Houston como su hogar, y que por todo lo que vivió ahí buscará impactar positivamente a su comunidad.

James Harden says he's working to provide food and water for the city of Houston.



"I'm on calls literally every day, all day. ... I call Houston home." pic.twitter.com/0JQKmnNjzs