El Gallo dijo que el Monterrey puede vencer al Liverpool, pero con una buena estructura

Don Ignacio Jáuregui dio un sorbo a su café y su mente emprendió el viaje al pasado... una travesía que lo llevó 55 años atrás, a esa experiencia inicial en el extranjero como jugador de Rayados.

Fue el domingo 17 de mayo de 1964 una fecha que marcó un parte aguas en el libro de vida del Club de Futbol Monterrey. Porque se trató de la primera gira foránea de la institución en su historia.

Y el primer sinodal fue el poderoso Liverpool inglés, que llegó al duelo como Campeón de su país. La sede, el Soldier Field de Chicago, Illinois, en Estados Unidos.

Aquel equipo dirigido por el uruguayo Roberto Scarone y con elementos como el ´Gallo´, Olinto Rubini, ´Capi´ Lama, Agustín Peniche, Dante Juárez, entre otros, viajó a la Unión Americana esperanzado en mostrarse ante el mundo.

"Nos dijo Don Mario Castillejos padre: ´No vayan a derramar la manteca´. Vamos a jugar a nivel internacional", rememoró el ´Gallo´ en charla con CRACK.

"En ese tiempo íbamos con el ´vamos a ver qué pasa´, pero no dejas de entender que el Liverpool era de más nivel, más competitivo, que venía a demostrar lo que es Inglaterra y nosotros a México. En ese tiempo no había tanta información como para decir ´este es fulano, este perengano y juega así´. No... nosotros jugamos al tú por tú.

"Ahora que ya sabes quién es (Mohamed) Salah, antes no, entonces ahí había que probarte. No había eso de salir a defenderte, no, no. ´Vamos, muchachos´, nos decía Scarone, que, como buen uruguayo, era un tipo aguerrido. ´Ustedes tienen que meter la patita´, nos insistía".

Pero sucedió lo que se esperaba. A pesar del empuje y los deseos de La Pandilla -que probó 12 veces portería-, poco pudo hacer ante el poderío de los británicos. Al final, un triplete de Ian Saint John decretó el triunfo de 3-0 a favor de los Reds.

Hoy, a más de cinco décadas de distancia, Jáuregui lanza un dardo... Rayados tiene que aprovechar sí o sí la vitrina que tendrá ante el Campeón europeo.

"Monterrey puede, pero con una buena estructura. Oye, que el Liverpool es un monstruo, pues los monstruos se caen con un balacito; no ocupas 1,000 balazos. David mató con una piedra a Goliat.

"Que tapes y juegues, tapes y juegues... a lo mejor estoy hablando demás, pero como los veo, ¿puedes o no puedes? Y una buena fortuna, una buena idea y progresar. Es la oportunidad que tiene el equipo. Tenemos que crecer y compitiendo y sacando el resultado. A nosotros nos metieron tres, pero nos dejaron cosas y empezamos a crecer".