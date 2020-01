El deporte... ¡es nominado! Para la próxima entrega del Oscar

La cinta Ford Vs. Ferrari ("Contra lo imposible"), que habla del automovilismo, es nominada a los premio de la Academia como mejor película

Las nominaciones a los Premios Oscar de la Academia se anunciaron ayer lunes en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y Ford Vs. Ferrari entró en varias categorías, incluyendo a Mejor Película con otras ocho piezas cinematográficas como ´The Irishman´ y ´Once upon a Time in Hollywood´.

Ford Vs. Ferrari también recibió nominaciones en las categorías de Mejor Edición, Edición de Sonido y Mezcla de Sonido.

Esta película cuenta la historia de un equipo estadounidense Ford advenedizo que se enfrenta al gigante de Ferrari y sale victorioso.

Ha sido elogiada por la crítica por la recreación de tres carreras: las 24 horas de Daytona de 1966, las 24 horas de Le Mans de 1966 y una carrera ficticia en Willow Springs Raceway en California que establece la relación entre los personajes principales: el líder del equipo de carrera Carroll Shelby (interpretado por Matt Damon) y el piloto Ken Miles (Christian Bale).

Ninguno de estos actores obtuvo nominaciones al Oscar. En la ceremonia de premiación celebrada la semana pasada, Bale había sido nominado para un Globo de Oro como Mejor Actor en Drama, pero perdió ante Joaquin Phoenix por Joker.

Aunque la película Grand Prix de 1967 ganó los Oscar por sonido, edición y efectos especiales, no fue nominada a Mejor Película, y en la historia de los Oscar, ninguna película de carreras ha ganado la Mejor Película. (Con información de ESPN)