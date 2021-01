El Athletic Campeón en la Supercopa, Messi expulsado

El Barcelona se quedó sin Supercopa y también atestiguó lo nunca visto: Lionel Messi expulsado por primera vez con la camiseta azulgrana. Tras dejarse remontar dos veces, el Barça sucumbió ayer 3-2 ante el Athletic Bilbao en la Final de la Supercopa de España.

Para culminar una deslucida actuación individual, Messi acabó perdiendo los estribos al manotear a un rival en los últimos instantes de la más reciente debacle de su equipo.

La tarjeta roja fue la primera que recibe al astro argentino como jugador del club catalán, confirmada por la intervención del videoarbitraje para constatar que Messi había agredido al delantero bilbaíno Asier Villalibre.

Los vascos pusieron cara a la adversidad y con un gran espíritu de lucha conquistaron su tercera corona de la Supercopa.

Iñaki Williams anotó un soberbio gol en el inicio del tiempo extra para que el equipo del técnico Marcelino García Toral se encaminase a la victoria en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Desde el borde del área, el delantero bilbaíno clavó el balón en la escuadra con un disparo con comba.

Ello anestesió a los azulgranas, cuya frustración quedó evidenciada al final de la prórroga cuando Messi fue expulsado por el manotazo en la cara a Villalibre.

"Estamos tristes y decepcionados porque queríamos ganar la Final. Pero sigo pensando que estamos en un buen camino y estamos mejorando", dijo el técnico azulgrana Ronald Koeman, quien tomó las riendas tras la primera temporada del equipo sin títulos desde 2008 y que incluyó la humillante derrota 8-2 ante el Bayern Múnich en los Cuartos de Final de la Liga de Campeones.

"No hay mucho tiempo para bajarnos", añadió.

¿Y sobre el arbitraje y la expulsión de Messi? Koeman no quiso entrar en polémicas: "Mejor no hablo de los árbitros. No me gusta repetir cosas", dijo.

La roja de Messi se produjo en su partido número 753 con el Barcelona. Ha sido expulsado dos veces con Argentina, incluyendo su debut con la Albiceleste en 2005. La otra roja con Argentina fue en la Copa América de 2019. Y queda expuesto a una larga suspensión tras ser expulsado ayer.

Los "Leones" vinieron de atrás en un par de ocasiones con tantos de Óscar de Marcos, a los 42 minutos, y de Villalibre, quien entró de cambio, y forzó la prórroga con su diana en el inicio del tiempo de reposición. El gran tanto de Williams llegó a los 93´.

"Es lo que veníamos haciendo, hemos creído en nosotros y de las capacidades que teníamos para ganar el partido y todo se resume en corazón y fe", dijo Williams.

Antoine Griezmann puso en ventaja dos veces a los azulgranas al anotar a los 40 y 77.

El Athletic celebró su segunda victoria sobre el Barça en el certamen para alzar el trofeo. También derrotaron a los catalanes por 5-1 en la edición de 2016. La otra consagración fue en 1985.

"Eso tiene el Bilbao, que lo dan todo hasta el último minuto y es lo que ha pasado hoy", dijo Griezmann.

La derrota dejó al Barça sin la opción de celebrar su 14to título de la Supercopa. En 11 ocasiones se han conformado con el subcampeonato.

El Barça aprovechó una de sus escasas opciones cuando Messi sacó un disparo en el área que fue rechazado por la zaga y el esférico quedó a merced de Griezmann, quien lo mandó a las redes.

La reacción del Athletic fue inmediata, apenas dos minutos después. De Marcos emparejó al incursionar por la banda derecha y rematar un centro de Williams ante la salida del arquero alemán Marc-André ter Stegen.

Griezmann anotó su segundo gol de la noche al definir de zurda tras un centro de Jordi Alba.

El Athletic corrió con mala fortuna cuando el VAR invalidó por una posición adelantada un gol de cabeza de Raúl García a los 56, en un centro de tiro libre que había rematado franco frente a la portería.

Pero los "Leones" no dejaron de luchar y encontraron el empate en la agonía cuando el centro de Iker Muniain fue enviado al fondo con el certero derechazo de Villalibre.

El momento anímico pasó del lado de los vascos, que tomaron la primera ventaja cuando Williams recibió en el borde del área y se animó a sacar un derechazo cruzado que clavó en el ángulo del segundo palo.

Poco antes del duelo se confirmó la titularidad de Messi tras perderse el duelo de semifinales ante la Real Sociedad por una molestia física.

Al Athletic le queda pendiente disputar la final de la Copa del Rey del año pasado ante la Real Sociedad, que no se pudo realizar conforme al calendario debido a la pandemia de coronavirus.

"Tenemos un año muy bonito por delante y podemos soñar y sacar grandes cosas", dijo Williams.