Su ´plumaje´... ¡es la lealtad!

MONTERREY.- Ataviados con jerseys y artículos oficiales de su equipo, los seguidores de Águilas de Filadelfia -en el fiutbol americano de la NFL- presumen un ´plumaje´ de lealtad hacia su club, ya que desde hace muchos años lo apoyan, viviendo capítulos agridulces, pero siendo recompensados con la alegría de haber sido Campeones hace apenas dos años en el Super Bowl LII.

Roberto Montañez, César García, Rubén Lobo y Mauricio Martínez, de la familia Eagles Gang Mty y Eagles Nest Mty, visitaron la redacción del periódico El Horizonte para ser parte del programa ´La voz del fan´ de Cascos y Jerseys que conduce Yvette Serrano, y en el cual revelaron por qué comenzaron a seguir al conjunto del Pensilvania.

"Mi papá fue a dos Super Bowl: el XV y XVI; me tocó ver por televisión la Final de Raiders ante Águilas (Super Bowl XV), y no por ver el partido, sino porque quería ver a mi papá por televisión... pero ahí me gustó la forma en que jugó Filadelfia, pese a haber perdido 27-10. Desde ahí comencé a seguir a las Águilas, y más por la llegada de buenos jugadores al equipo como Randall Cunningham y Reggie White", platicó César García.

"En 2005, un amigo me invitó a ver el Super Bowl XXXIX entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Águilas de Filadelfia, pese a que no le entendía al futbol americano; por una razón que no entiendo comienzo a irle a las Águilas, pese a que perdieron 24-21. De hecho, estuve presente en el US Bank Stadium en Mineápolis, Minnesota, en el Super Bowl LII donde Filadelfia se coronó al vencer a Patriotas de Nueva Inglaterra... y hasta me traje un anillo de Campeón", reveló Rubén Lobo.