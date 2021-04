Dwyane Wade regresa a la NBA: será accionista del Utah Jazz

El tres veces veces campeón de la NBA Dwyane Wade, se ha unido al Utah Jazz en la faceta de inversionista al comprar acciones de la franquicia, y dado su estatus de "leyenda", se espera que su aportación, no sólo económica sino en experiencia, sea primordial al interior del club.

Wade, de 39 años, se desempeña actualmente como analista de NBA en una cadena televisiva estadounidense, y ya tiene camino recorrido encanto a negocios e inversiones se refiere, pues es accionista en varias empresas de diferentes ramas, como Li-Ning y Hisense.

Legend, Leader, Businessman.



Welcome to the Utah Jazz family ?? pic.twitter.com/2YgPLHrTAu