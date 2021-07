Duvan Vergara quiere hacer historia divirtiéndose en Rayados

Duván Vergara parece niño con juguete nuevo. Rayados es esa oportunidad que tanto añoraba, esa revancha que pedía a gritos.

´Champeta´ vivirá su segunda experiencia en el extranjero. Después de un durísimo paso por Rosario Central en Argentina -en donde jugó sin cobrar-, el Monterrey le abrió la puerta para salir de su natal Colombia nuevamente después de un brillante paso por el América de Cali.

"Este es el comienzo mío y vengo a hacer mi historia y, con ayuda de Dios, tengo un objetivo que me he propuesto y espero cumplir", comentó a CRACK.

¿Cómo alcanzar esa felicidad que llegaste a tener en el América de Cali?

"Divirtiéndome. Siempre trato de divertirme, pero con humildad y con Dios, que no lo abandona a uno. Esa es la clave de todo. Soy muy creyente. Dios lo es todo, lo que soy, lo que tenemos, mi familia... todo lo que hay es gracias a Dios".

¿Le consultaste a Dios venir?

"Sí, todo lo hablo con el Señor, pero no viene de ahorita. Viene de hacer tiempo el interés (de Rayados), pero Dios es perfecto y se dio en el momento que se tenía que dar".

Si hubo interés antes... ¿por qué no llegaste hacía tiempo?

"Hubo charlas con mi representante, pero lo que más me llamó la atención fue el interés que tenía Duilio (Davino) y Carlos Vela que siempre hablaban con él. Siempre estuvieron pendientes casi un año o más. Siempre preguntaban: ´¿Por qué no jugó Duván?´, ´¿Hizo esto?´, ¿me entiendes? No sólo fue que llegó la propuesta y nos vamos. No, siempre estuvieron pendientes de mi y, la verdad, eso le dio un valor muy importante el que jugaron ellos aquí".

¿Por qué el apodo de ´Champeta´?

"Cuando llegué a Argentina me preguntaron por algún apodo y como yo escucho mucha ´Champeta´, que es un género musical, dije que me dijeran así, y en la Copa Libertadores salió y decían ´Champeta, Champeta´, pero en América no me decían así, me decían ´El negrito de los ojos claros´ (risas)".

Después de lo sucedido en Argentina... ¿esta es una revancha?

"No es revancha, sino oportunidades y uno tiene que estar preparado. En América dije que tenía que hacer lo que no pude hacer en Rosario, que era ser feliz, ahí no pude serlo. Ahí en América me divertí con el cariño de la gente y me daban ganas de jugar y es lo mismo lo que me está pasando aquí, con un buen grupo, con mucha atención, con cariño de la gente que he visto en redes sociales".

¿Es Rayados el trampolín para llegar a Europa?