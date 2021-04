Durant en plan grande: Nets derrotan a Timberwolves con soltura

En un horario inusual dentro de la NBA (3:00 pm hora de México), los Brooklyn Nets se enfrentaron a los Minnesota Timberwolves, y lograron salir avante con soltura y una amplia ventaja.

127-97 fue el marcador final con el que los neoyorquinos resultaron airosos, con una brillante actuación de Kevin Durant, quien disputó su tercer duelo tras su retorno a la NBA.

Durant anotó 32 puntos, repartió cuatro asistencias y logró cuatro rebotes y destacó que ni Kyrie Irving ni James Harden tuvieron actividad por temas de lesiones, por lo que la expectativa para cuando el Big 3 de los Nets esté al cien por ciento es muy alta.

