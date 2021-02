Durant lidera a los Nets y derrotan a Golden State

Sin duda alguna el duelo a seguir en la jornada sabatina de la NBA era el de Brooklyn Nets visitando a Golden State Warriors; más allá del buen momento que viven ambos conjuntos, se especulaba mucho con el retorno de Kevin Durant a San Francisco para enfrentar a la franquicia con la que logró dos anillos en tres años.

El Big 3 de Brooklyn salió victorioso 134-117, pero quien se llevó la noche fue precisamente "KD", con 20 puntos seis asistencias y cinco rebotes; aunque el base Kyrie Irving fue el máximo anotador de los neoyorquinos con 23 unidades.

?? @JHarden13 with a Brooklyn Nets franchise record 16 assists

?? @KyrieIrving leading a whole team effort with 23 points



?????????? ?????? ???????????? | @BeyondMeat pic.twitter.com/MnfpKItm2A