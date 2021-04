Duelo latino en el Nuggets vs Warriors

Dos de los jugadores más carismáticos en la NBA se enfrentan esta noche: con sangre latinoamericana, Facundo Campazzo y sus Denver Nuggets visitan a Juan Toscano y los Golden State Warriors.

El argentino ha participado en 47 juegos en esta temporada, y promedia 5 puntos por partido, además de 1,5 rebotes y 2,8 asistencias; en contraste, el mexicoamericano Toscano-Anderson ha disputado 36 duelos, con un promedio de 4,7 puntos, 3,7 rebotes y 2.1 asistencias.

