Duelo de carteras: Bayern y Tigres mandan en sus ligas

El próximo 11 de febrero El Bayern Múnich vs Tigres de la UANL en la final del Mundial de Clubes 2021, duelo que será histérico, ya que es la primera vez que un equipo de la CONCACAF llega a esas instancias.

Ambos equipos tienen poderío dentro y fuera de la cancha, pues a pesar de la cosecha de títulos que han logrado, un factor a recalcar es la disponibilidad de su chequera.

Según la lógica y los expertos, el Bayern Múnich sería el próximo campeón del Mundial de Clubes, pero, y de lana, ¿cómo andamos?

A continuación, te presentamos un duelo de carteras entre los ´felinos´ y los ´bávaros´.

El Bayern Múnich es el 3º club más valioso en todo el mundo.

La compañía de estudio KPMG estimó que el coronavirus generará pérdidas en las principales ligas europeas, una de esas la Bundesliga, por un total de 6 mil 30 millones de euros.

El equipo alemán tuvo una pérdida del 4% en comparación a sus ingresos reportados en la temporada 2018-2019

Es importante recalcar que la Bundesliga fue la primera liga que reanudó sus actividades tras el paro de varios veces por la pandemia.

El alemán es 12 veces más caro que el jugador más valioso de Tigres: el mediocampista uruguayo Leonardo Fernández, quien tiene un valor actual de mercado de 7.5 millones de euros.

Gignac ha ganado cuatro premios al goleador de la temporada de la Liga MX y se llevó el galardón al goleador de la última edición de la Liga de Campeones Concacaf.

De acuerdo con cifras de Transfermarkt, la plantilla del "Gigante de Baviera" tiene un valor de mercado de 879.5 millones de euros, lo que la convierte en la más cara de toda la Bundesliga.

Tigres es el 11º club más valioso de América

Ningún equipo de la CONCACAF ni de la Conmebol entró en el Top 20 de los clubes más valiosos del mundo elaborado por Deloitte Sports Business Group.

Los felinos quedaron en el 11º lugar del ranking con un valor de 99 millones de dólares

En contraste, el club más valioso del ranking es el Atlanta United con un valor de 1,224.7 mde.

Tigres también fue golpeado por la pandemia del coronavirus, principalmente porque esta provocó la cancelación del torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Tigres, por su parte, cuenta con un plantel valuado en 59.4 millones de euros, siendo el cuarto más valioso de la Liga MX por detrás de su acérrimo rival Rayados (71.8 millones) , Cruz Azul (62.7 millones) y Club América (61.3 millones).

