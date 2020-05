Donará Giancarlo Stanton 15 mil mascarillas por COVID-19

Tras el desabasto que ha provocado el coronavirus, Stanton se dio a la tarea de investigar las carencias de los hospitales de dichas regiones y entregó cerca de seis mil mascarillas a cada área, con la promesa de aportar otras tres mil en un futuro.

"Me he dado cuenta de lo que necesitan los empleados de salud. He estado investigando qué necesitan y qué les ayudará durante todo este largo proceso. Sé que han tenido que intercambiar máscaras durante sus jornadas. Por eso, con la limitación en general, pensé que sería una buena idea enviarles máscaras", declaró Giancarlo para el New York Post.