Dominic Thiem... ¡Conquista EUA!

ESTADOS UNIDOS.- En su cuarto intento y tras una remontada espectacular, el austriaco Dominic Thiem conquistó su primer título de Grand Slam y se convirtió en el primer campeón de un grande nacido en la década de los 90.



Thiem, de 27 años, derrotó en la Final del Abierto de Estados Unidos al alemán Alexander Zverev por marcador de 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8/6), recuperándose de dos sets en contra.



Por primera vez en cuatro años y 13 Grand Slams después no estaban en una Final ni Roger Federer, ni Rafael Nadal ni Novak Djokovic, pero el partido por el título del US Open no defraudó.



Terminó con una remontada histórica y espectacular de Thiem tras más de cuatro horas de partido en un Estadio Arthur Ashe atípico, sin público en las gradas debido a la pandemia.



Zverev sufrió lo mismo que él le había hecho en Semifinales a Pablo Carreño Busta, quien ganó los dos primeros sets con claridad y sin embargo cayó ante el alemán.



El estadounidense Pancho González fue el último en completar una remontada igual en este torneo, haciéndolo ante Ted Schroeder en 1949.



Sverev ganó con facilidad el primer set en poco más de media hora y estaba 5-1 en el segundo cuando Thiem empezó a dar señales de vida.



En el tercer set, el austriaco volvió a verse errático, pero con un mejor tenis.



Terminó por emparejar el marcador y mandar el partido a un quinto set en el que Sverev tuvo para ganar al romper el servicio de Thiem y colocarse 5-4 con su saque. Pero falló y Thiem se recompuso hasta llegar a la muerte súbita.