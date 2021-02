Dodgers se ´vuela la barda': Contrata a Trevor Bauer, ganará 102 mdd

El ´As´ abridor originario de California, Trevor Bauer vuelve a casa con el actual campeón de la MLB.

Los Dodgers de Los Ángeles pegaron un ´hit´ en la agencia libre y se hicieron de los servicios del último ganador del Cy Young, el excincinnati, Trevor Bauer.

La contratación es por tres años y 102 millones de dólares.

A través de redes sociales el abridor dio la noticia: "En esta temporada lo importante es asegurarse de que la historia nos recuerde como queremos ser recordados. Hay que enriquecer nuestro legado, y estoy ansioso por hacerlo, fanáticos de los Dodgers".

Bauer quien apareció usando un jersey y una gorra de los Dodgers, así como jugando con una pelota de béisbol.

El club se hace de un tercer pitcher galardonado con el Cy Young, uniéndose a Clayton Kershaw, quien lo ha conseguido tres veces, y a Price, quien fue premiado en 2012.

"Everything that I was looking for in a home was here."



How the deal for Trevor Bauer came about, and why he ultimately chose to sign with his hometown Dodgers. https://t.co/lcRiGqP5Vv